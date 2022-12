﻿Fährverbindung in Kiel: Die „Schwentine“ quert nun den Nord-Ostsee-Kanal

Nach der Beschädigung der Holtenauer Hochbrücken in Kiel hat die Personenfähre „Adler 1“, die zwischen Wik und Holtenau fährt, am Dienstag Unterstützung durch die erheblich größere „Schwentine“ bekommen.

Kiel. Der Start der Fähre "Schwentine" ist gelungen. Nach der Abnahme durch die Kanalbehörde durfte die Fähre der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel am Dienstag um kurz vor 7 Uhr die "Adler 1" auf der Strecke Wik-Holtenau ersetzen. Ein Tandembetrieb mit beiden Fähren hatte die Behörde aus Sicherheitsgründen untersagt. Deshalb musste die "Adler 1" an den Warteplatz.

„Die ‚Schwentine‘ ist eine sehr gute Erweiterung der Kapazität. Sie hat viermal mehr Kapazität als die ‚Adler‘. Wichtig ist, dass die Menschen nicht stundenlang in der Kälte warten müssen“, so Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Auch er hatte sich für den Betrieb von zwei Fähren eingesetzt. „Das sei aber ein zu großes Risiko, hat man uns gesagt“, so Kämpfer.

Stadt Kiel zahlt für die Fähre 350 Euro pro Stunde

Die Stadt finanziert den Einsatz der „Schwentine“ mit 350 Euro pro Stunde. Das mache man aber gern, da es den Bürgern zugute käme, die jetzt nicht mehr bei Wind und Regen lange warten müssten, sagt Kämpfer.

„Die Fähre soll mal hierbleiben“, fordert ein Fahrgast. „Sie ist mit ihrer Größe sehr gut. Allerdings dauert das Ein- und Aussteigen jetzt deutlich länger, da die Anleger so schmal sind“, sagt Joanna Weindel aus Kiel-Holtenau. Die „Schwentine“ ist bei den ersten Fahrten am Dienstagmorgen von Holtenau in die Wik bis auf den letzten Platz voll. „Ein echter Gewinn. Diese Fähre ist leise und der Innenraum ist toll beheizt“, sagt Irena Schadwald, die aus Holtenau zu Famila in die Wik muss.

Crew der Fähre „Schwentine“ wurde aus dem Urlaub geholt

„Wir haben alle Anpassungen vorgenommen. Die ‚Schwentine‘ kann jetzt fahren“, sagt SFK-Betriebsleiter Marco Josefus. Die Crew für die Fähre wurde aus dem Urlaub zurückgeholt. „Wir haben jetzt alle Mann an Deck“, so Kämpfer. Wie es konkret weitergeht, ist noch offen. „Wir haben einen Vertrag bis Ende März“, so Kämpfer.

Zunächst wird die „Schwentine“ in dieser Woche von 6.30 bis 9.30 Uhr und von 15 bis 19 Uhr fahren. Die ersten Fahrgäste bekamen vom OB am Dienstag Schoko-Nikoläuse überreicht.