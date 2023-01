﻿Fäkalbakterien am kleinen Strand vom Skagerrakufer festgestellt

Trotz Badeverbots gehen am Skagerrakufer an warmen Tagen viele Menschen ins Meer. Das Gesundheitsamt hat im Sommer die Wasserqualität getestet und eine erhöhte Konzentration an Fäkalbakterien gefunden. Der Ortsbeirat Pries-Friedrichsort ist sauer, weil er erst kürzlich darüber informiert wurde.

Wie hier beim Tauffest im vergangenen Sommer ist am kleinen Strand in Pries-Friedrichsort regelmäßig viel los.

Kiel. Der kleine Strand am Skagerrakufer ist vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugs- und Aufenthaltsziel. An heißen Tagen suchen viele der Besucher und Besucherinnen auch Abkühlung im Meer. Was kaum einer weiß: Seit den 90er-Jahren besteht ein Badeverbot, das seinerzeit durch das städtische Ordnungsamt ausgesprochen und bisher nicht aufgehoben wurde. Zudem handelt es sich nicht um eine offizielle, zugelassene und überwachte Badestelle, die sich aber viele im Stadtteil dort wünschen. Deshalb hatte das Gesundheitsamt im vergangenen Sommer zwischen dem 23. Mai und dem 29. August acht Wasserproben untersucht und eine Belastung mit Fäkalbakterien festgestellt.

Das Festival am kleinen Strand zieht jedes Jahr Hunderte von Zuschauern ans Skagerrakufer. © Quelle: Frank Peter

Über die mangelhafte Badewasserqualität am kleinen Strand berichtete Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken erstmalig in der Dezember-Sitzung 2022 des Ausschusses für Schule und Sport. Darüber ist der Ortsbeirat Pries-Friedrichsort verärgert. „Es ist unmöglich, dass wir erst Mitte Dezember über eine Untersuchung informiert werden, die zwischen Mai und August stattgefunden hat“, sagt der Vorsitzende Bernhard Tiedemann (SPD).

Die Untersuchung der Badewasserqualität geht auf einen Antrag des Ortsbeirates von Ende 2019 zurück. Damals wurde auf die besondere Bedeutung des kleinen Strandabschnittes am Skagerrakufer aufmerksam gemacht. „Mit den beteiligten Ämtern sollte geklärt werden, wie die strandnahe Wasserzone gefahrenfrei hergestellt werden kann, um ein Badeverbot aufheben zu können“, hieß es in dem Antrag. Die Stadt wurde aufgefordert, Maßnahmen zur Verbesserung der Situation am kleinen Strand zu ergreifen.

Wasserproben wichtig für die Einrichtung einer Badestelle

Voraussetzung für die Einrichtung einer Badestelle ist „eine vorsorgliche Wasserbeprobung“, sagt Britta Bauer, Referentin von Gerwin Stöcken. Das hat nun im Sommer stattgefunden. Dabei wurde der Wert für Enterokokken überschritten. Die Werte dieser Kolibakterien waren zweimal erhöht. Solche Bakterien können Durchfall und Erbrechen auslösen. „Nach unseren Beobachtungen herrscht hier auch kein reger Badebetrieb. Daher bestand nach geltendem Recht kein Handlungsbedarf“, heißt es in dem Schreiben an den Ortsbeirat.

Der sieht das aber anders. Abgesehen davon, dass nicht nur Bernhard Tiedemann, sondern auch Anwohner und Anwohnerinnen hier viele Badende beobachtet haben, hätte man sich gewünscht, über die Beprobung schon vorab informiert zu werden. „Ich würde das von der Stadt erwarten. Es geht schließlich um Transparenz und Kommunikation, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ortsbeirat und Verwaltung“, so Tiedemann. „Ist das Vertrauen erst einmal zerstört“, sei es schwer, es wieder aufzubauen.

Die Stadt verspricht, für die nächste Badesaison Warnhinweise anzubringen. Außerdem soll die Stelle weiter beobachtet werden. Denn zur Bewertung, ob ein Strandabschnitt als Badestelle geeignet sei, bedürfe es einer längerfristigen Betrachtung. Über die Ursachen der Verunreinigung mit Fäkalbakterien gibt es bisher nur Vermutungen. Ob es sich um Tierexkremente handelt, die über Regenwasser-Einleitungsstellen in die Förde gelangen, oder um Fehlanschlüsse von Abwasserleitungen direkt an die Regenwasserkanalisation oder anderes, ist nicht geklärt. Tatsache ist, dass ein regelmäßiger Wasseraustausch wie in Schilksee und Falckenstein am Skagerrakufer weniger gegeben ist. „Ein Verdünnungseffekt kommt daher hier nicht so sehr zum Tragen“, heißt es von der Stadt. Auch könne ein Vorhandensein von Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, EHEC und anderen Bakterien nicht ausgeschlossen werden, so die Stadt. Deshalb soll rechtzeitig zur nächsten Sommersaison auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden.

Bernhard Tiedemann hat sich inzwischen mit den meisten Mitgliedern des Gremiums kurzgeschlossen und zur Februar-Sitzung eine Vertreterin des Gesundheitsamtes eingeladen, die Auskunft über die dortige Beprobung geben soll.