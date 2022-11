﻿Fahnder aus Kiel finden bei Razzia in Neumünster 44 Kilo Marihuana

Nach wochenlangen Ermittlungen haben Fahnder der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift von Zoll und Polizei in einem Gewerbegebiet in Neumünster eine große Menge Marihuana, Bargeld und ein E-Bike sichergestellt. Die Spur führt nach Spanien, wo 32 Tonnen gefunden wurden.

Kiel/Neumünster. Die Fahnder des Landeskriminalamtes aus Kiel und des Zollfahndungsamtes Hamburg haben in Neumünster einen Lieferring für Marihuana zerschlagen. Fünf Männer wurden festgenommen.

Seit dem Sommer ermittelten die Fahnder der Ermittlungsgruppe gegen die Tätergruppierung, die Neumünster und auch andere Landesteile mit Marihuana versorgte. Ende Oktober schlugen die Fahnder zu, wie die Staatsanwaltschaft Kiel und der Zoll am Mittwoch mitteilten.

Bei der Kontrolle eines Lastwagens in einem Gewerbegebiet in Neumünster kam das Spezialeinsatzkommando der Landespolizei zum Einsatz.

Nach der Ankunft aus Spanien schnappte die Falle zu

Die Einheit nahm den Lastwagenfahrer und vier weitere Männer fest. Bei der Aktion fanden die Polizisten zunächst fünf Kilogramm Drogen. Der Brummifahrer soll diese aus Spanien mitgebracht haben.

Bei der Absuche der näheren Umgebung des Gewerbegebiets entdeckten die Ermittler dann den größeren Teil der Lieferung. Er war in zwei Reisetaschen in einem Gebüsch deponiert worden. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 44 Kilogramm Marihuana sicher. Die Drogen waren zu Paketen von je einem Kilogramm verpackt und luftdicht verschweißt.

„Das ist die größte Menge Marihuana, die bislang in diesem Jahr bei uns hier im Land sichergestellt wurde. So ein Erfolg ist schon sehr selten“, sagt Oberstaatsanwalt Michael Bimler von der Staatsanwaltschaft Kiel.

„Es ist uns mit Sicherheit gelungen, die Täterstrukturen nachhaltig zu stören. Das Netzwerk reicht weit über Neumünster hinaus“, so Stephan Mens vom Zollfahndungsamt Hamburg.

Lastwagenfahrer hatte 20000 Euro bei sich

Bei dem Lastwagenfahrer fanden die Beamten außerdem 20.000 Euro als mutmaßlichen Kurierlohn für die Fahrt. Weitere 4000 Euro fanden die Fahnder bei der Durchsuchung. Das Marihuana hat nach Schätzungen der Einsatzkräfte einen Wert von 440.000 Euro auf dem Schwarzmarkt.

Als Beifang wurde bei den Durchsuchungen auch ein E-Bike im Wert von 7000 Euro sichergestellt. Es soll aus einem größeren Diebstahl in Neumünster stammen. Im Januar 2021 waren zahlreiche hochwertige E-Bikes entwendet worden.

Gegen den 27-jährigen Haupttäter der Gruppierung erließ das Amtsgericht Kiel inzwischen Haftbefehl. Er sitzt nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Operation Jardinas zeitgleich in Spanien

Kurz nach der Aktion in Neumünster wurde in Spanien auch ein großes Marihuana-Netzwerk zerschlagen. Die spanische Staatspolizei Guardia Civil stellte bei der „Operation Jardinas“ Ende Oktober und Anfang November bei Razzien in Toledo, Ciudad Real, Valencia und Asturien insgesamt 32,7 Tonnen der Drogen sicher.

Ob der Lastwagenfahrer aus Neumünster in diese Operation verwickelt ist, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt. In Spanien wurden nach Mitteilung der Guardia Civil elf Männer und neun Frauen festgenommen.

Die Drogen wurden in Spanien ähnlich in durchsichtige Plastikfolie verschweißt wie bei den in Neumünster sichergestellten Lieferungen. Laut Mitteilung der Guardia Civil gingen die verschweißten Lieferungen von Spanien aus in die Niederlande, nach Deutschland, Belgien und in die Schweiz.