Nach Fahrerflucht: Polizei sucht Fahrer / Fahrerin eines weißen Mercedes Coupé

Unfall in Kiel

Kiel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich am 21. Dezember 2022 gegen 11 Uhr ein Autofahrer bzw. eine Autofahrerin vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, touchierte das weiße Mercedes Coupé an der Kreuzung Ringstraße / Schützenwall einen VW Caddy und fuhr dann Richtung Exerzierplatz weiter.

Zuvor hatte dort ein Lastwagen ein Wendemanöver ausgeführt. Deshalb hielt die Fahrerin (70) des VW Caddy vom Sophienblatt kommend über die übliche Ampelphase hinaus im Kreuzungsbereich. Dort rammte sie ein weißer Mercedes Coupé, der von der Autobahn kommend über den Schützenwall in den Kreuzungsbereich fuhr. Laut Polizei müsste der Mercedes auf der Fahrerseite vorne beschädigt sein. Am VW Caddy entstand ein Schaden an der Fahrerseite.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Mercedes oder dem Kennzeichen machen können, melden sich bei der Polizei unter 0431/1601503.