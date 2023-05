﻿Fahrradfest in Kiel: Warum Gravelbikes im Trend sind

Kiel. Es ist das perfekte Fahrrad, um ein „Mikroabenteuer“ zu erleben: So beschreibt Tim Hilz die sogenannten Gravelbikes. Hilz hat sich mit seinem Unternehmen Dankward in Kiel auf die Fertigung von Gravelbikes und Rennrädern spezialisiert. Markenzeichen: individuell an die Kundenwünsche angepasst und gebaut in Kiel. Beim Kieler Fahrradfest ist Hilz einer von vielen regionalen Händlern, die ihre neuesten Räder vorstellen. Mit dem Gravelbike liegt Hilz im Trend.

Das Fahrradfest im Grasweg hat mittlerweile Tradition. Die sechste Ausgabe ist auch am 14. Mai wieder gut besucht, bei bestem Wetter zeigt sich die regionale Fahrradszene und tauscht sich aus. Ein Wort, das immer wieder fällt: Gravelbike. Das Fahrrad ist eine Mischung aus Rennrad und Crossbike. Leicht, komfortabel und durch seine dicken Reifen auch für Schotter oder Kieswege geeignet. „Gravelbikes sind deswegen so beliebt, weil sie super zum Erkunden sind“, sagt Hilz.

Fahrräder in Kiel wieder besser verfügbar

Der Trend ist auch auf anhand der Verfügbarkeit auf dem Fahrradmarkt spürbar, berichtet Alexander Sonders vom Laden Velostyle direkt an der Veloroute. Zwar hat sich der gesamte Markt im Vergleich zum vergangenen Jahr spürbar entspannt, in dem es aufgrund von Lieferengpässen bei Fahrrädern teils lange Wartezeiten gab. „Das gibt es jetzt nur noch vereinzelt, die Lager sind wieder voll“, sagt Sonders. Doch bei den Gravelbikes gebe es nach wie vor einen spürbaren Engpass.

Auf den Trend springt auch „My Boo“ aus Kiel auf. Der Radhersteller hat sich auf Fahrräder aus Bambus spezialisiert. Die Rahmen werden in Ghana gefertigt, wo „My Boo“ auch eine Schule mit aufgebaut hat. Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen seien sehr wichtig, sagt Mitarbeiter Ben Dreßel. Die Bambus-Räder werden individuell für die einzelnen Kundinnen und Kunden gebaut.

Gravelbikes in Kiel kosten mehrere Tausend Euro

Auf dem Fahrradfest in Kiel präsentiert Dreßel neben zwei Gravelbike-Prototypen auch ein Bambus-Lastenrad. Eine Weltneuheit, die ab Anfang Juni in die Produktion gehen soll. „Das besondere ist die Dämpfung“, erklärt Dreßel. So könne man auch über Kopfsteinpflaster angenehm fahren.

Möglichst regional und individuell: Es ist etwas, das die kleineren Fahrradhändler in Kiel verbindet. Die Gravelbikes von Hinz sollen ab 2024 womöglich sogar einen Rahmen bekommen, der in Kiel hergestellt wird. Dass das seinen Preis hat, ist wenig überraschend. Mit mindestens mehr als 2000 Euro müssen Käufer rechnen, nach oben sind die Grenzen offen. Insgesamt sei die Preislage auf dem Fahrradmarkt aber stabil, sagt Alexander Sonders. Preisexplosionen wie in anderen Bereichen gebe es nicht.