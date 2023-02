﻿Deutlich mehr Fahrschüler fallen durch die Prüfung – nur nicht in Schleswig-Holstein

So viele Führerscheinprüfungen wie 2022 gab es laut dem Tüv-Verband noch nie in Deutschland. Zugleich stieg auch die Durchfallquote enorm. In Schleswig-Holstein ist das anders. Doch welche Gründe hat das? Eine Spurensuche.

Kiel. Der Wunsch nach einem Führerschein ist in Schleswig-Holstein ungebrochen: Nach Angaben des Tüv Nord wurden im vergangenen Jahr mehr als 117 000 Führerscheinprüfungen absolviert, davon knapp 58 000 theoretische (plus 4,4 Prozent zu 2021) und 60 000 praktische (plus 7 Prozent). Bundesweit gab es sogar ein Allzeithoch: Mit 3,6 Millionen Prüfungen erreichte die Zahl nach Angaben des Tüv-Verbandes einen neuen Rekordwert.

Die Qualität der Fahrschülerinnen und Fahrschüler hat sich im Norden entgegen dem Bundestrend nicht verschlechtert: Die Durchfallquote lag in Schleswig-Holstein erneut auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Nur jeder dritte Prüfling fiel durch die theoretische, jeder vierte durch die praktische Prüfung. Zwar seien die regionalen Zahlen von 2022 noch vorläufig, betonte ein Tüv-Nord-Sprecher, sie blieben aber relativ stabil im Vergleich zum Vorjahr – mit einer leicht steigenden Tendenz bei der Theorie.

Fahrschulen in Kiel: Warum fallen in Schleswig-Holstein weniger Schüler durch die Fahrprüfung?

Ganz anders sieht es bundesweit aus: Dort stieg die Quote der nicht bestandenen Prüfungen deutlich kräftiger an – auf 39 Prozent in der Theorie für alle Fahrerlaubnisklassen sowie 37 Prozent in der Praxis für den Autoführerschein. Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor fielen nur 29 Prozent der Fahrschüler durch die Theorieprüfung.

Doch wieso fallen immer mehr Fahrschüler durch die Prüfung? Und warum stehen Kiel und das restliche Land noch immer so gut da? Frank Walkenhorst vom Fahrlehrerverband Schleswig-Holstein, selbst Fahrlehrer in Kiel, hat eine Vermutung: „Der Straßenverkehr wird immer komplexer und dichter. Zudem steigen die Anforderungen an die Prüflinge.“ Seit Anfang 2021 dauert die Fahrprüfung 55 statt 45 Minuten – „mehr Zeit, um Fehler zu machen“, sagt Walkenhorst. Auch sind neue Fahraufgaben hinzugekommen, etwa wird geprüft, ob Fahrassistenzsysteme beherrscht werden.

Peschkes Fahrschule aus Kiel: Automatik hilft sehr

Sein Kollege Christian Peschke, der in „Peschke’s Fahrschule“ in Kiel elf Fahrlehrer beschäftigt, hält dagegen. Die Prüfungssituation selbst könne nicht für die steigende Durchfallquote herhalten: „Die Automatik hilft im Gegenzug massiv: Man kann das Auto in der Prüfung nicht mehr abwürgen oder sich verschalten.“ Die Quote der bestandenen Praxisprüfungen liege bei ihm nach eigenen Angaben sogar noch über dem landesweiten Schnitt, beim Auto bei 83 Prozent, beim Motorrad sogar bei 92 Prozent.

Bei Christian Peschke von „Peschkes Fahrschule“ in Kiel © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

In Schleswig-Holstein ist die Anzahl an Großstädten mit unübersichtlichen Verkehrssituationen und hoher Verkehrsdichte im Vergleich zu Stadtstaaten wie Hamburg oder Berlin niedriger. Laut dem Tüv Nord komme Prüflingen das in der Regel bei der praktischen Prüfung zugute. So lag etwa die Nichtbestehensquote in Hamburg im Jahr 2021 bei 45, in Berlin bei 38,3 Prozent. Christian Peschke konkretisiert etwas scherzhaft: „Wer zum Beispiel aus Plön kommt, wird in Eutin geprüft, Fahrschüler aus Lütjenburg in Oldenburg in Holstein – dort kann man nicht so viel falsch machen.“ Auch Kiel sei in zwei Prüfgebiete unterteilt und somit für Prüflinge überschaubar.

Bei der Theorieprüfung hingegen stehe die Fahrschule in der Verantwortung: „Wer nicht mindestens 90 Prozent der Fragen richtig beantwortet hat, den lasse ich nicht zur Prüfung zu“, sagt Peschke. Da die Fragen nicht mehr per Bogen, sondern alle per App beantwortet werden, habe er einen guten Eindruck von dem Fortschritt des Schülers. „Und trotzdem gibt es in der Theorie immer welche, die fünf, sechs Mal durchfallen.“

Führerschein in Schleswig-Holstein: Tüv Nord nimmt die Schulen in die Pflicht

Der Tüv Nord sieht auch die Generation Smartphone als Ursache für die hohen Durchfallquoten an: Es werde, so der Sprecher, immer wieder eine geringere Aufmerksamkeitsspanne bei Fahrschülerinnen und Fahrschülern beklagt. Gründe seien unter anderem die vermehrte Smartphone-Nutzung als passiver Beifahrer bei den Eltern im Auto oder im ÖPNV, bei dem die Führerscheinprüflinge eher das Handydisplay als das Verkehrsgeschehen im Blick haben. Deshalb wünscht sich der Verband regelmäßige Lerninhalte zum Straßenverkehr – über das Ablegen des Fahrradführerscheins in der Grundschule hinaus.

Fahrschulen sind nach der Corona-Pandemie auch im Winter gut ausgelastet

In einer Sache sind sich die Fahrlehrer in Kiel einig: Nach zwei Corona-Jahren, in denen viele Fahrschulen zeitweilig schließen mussten und viele Menschen pandemiebedingt den Wunsch nach einem Führerschein aufgeschoben haben, läuft das Geschäft wieder gut. „Früher hatte ich immer eine Winterangst, weil die Nachfrage in den kalten Monaten immer zurückging. Doch wir sind aktuell voll ausgelastet“, sagt Christian Peschke. Und sein Kieler Fahrlehrerkollege Joachim Lange, der zwei weitere Fahrlehrer beschäftigt, sagt: „Wer heute bei uns anruft, um den Führerschein zu machen, muss vier Monate bis zur ersten Fahrstunde warten.“ Früh kümmern lohnt sich also.