﻿Ohne Helm und ohne Gurt – Fahrschule Pilates wird 50

Groß geworden ist Fahrlehrer Gerd Pilates wie „in Abrahams Schoß“: kaum Geschwindigkeitsbeschränkungen, kein Gurt, kein Helm. Als er vor 50 Jahren seine Fahrschule in Kiel eröffnete, herrschte Freiheit auf deutschen Straßen. Zum Jubiläum plaudert er über Feingefühl, Baustellen und seinen Playboy-Ruf.

Kiel. Ein bisschen besonders war Gerd Pilates (76) schon immer. Beim TÜV war er nur der Playboy, weil er mit seinen Fahrschülern eine Zeit lang im Porsche vorfuhr. In den 1980er-Jahren – als noch niemand an die Umwelt und ans Benzinsparen dachte – schaffte er als einer der ersten in Kiel einen Katalysator-Fahrschulwagen an. Mehr als 10 000 Kielerinnen und Kieler lernten bei der Fahrschule Pilates das Autofahren – darunter viele Menschen mit Handicap. Jetzt feiert die Fahrschule das 50-jährige Bestehen.