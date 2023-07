Falckensteiner Strand im KN-Check: Wissenswertes über Kiels größten Strand

Kiel. Der breite Sandstrand vom Falckensteiner Strand in Kiel erstreckt sich vom Friedrichsorter Leuchtturm, der inzwischen aufgrund der Versandung zu Fuß zu erreichen ist, bis kurz hinter die SUP- und Surfschule Westwind. Der Leuchtturm markiert gleichzeitig die schmalste Stelle an der Kieler Förde. Schiffe kommen hier beeindruckend nah am Ufer vorbei. Im Süden wird der Falckensteiner Strand durch den Deich begrenzt, auf dem man spazieren kann. Auf Höhe des Hochseilgartens endet der Deichweg und Küstendünen und Strandwälle bestimmen das Bild. Wegen seiner ausgedehnten Flachwasserbereiche ist Falckenstein besonders bei Familien beliebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie komme mit dem Bus an den Falckensteiner Strand?

Erreichbar ist der Strand täglich ab Hauptbahnhof mit der Buslinie 90S. Die Endhaltestelle heißt Falckensteiner Strand, befindet sich aber an der Ecke Palisadenweg/Zum Badestrand. Im Sommer gibt es auch eine Fährverbindung, die Förde-Fährlinie F1, zum Anleger Falckenstein. Der südliche Abschnitt ist dagegen schwer zu erreichen. Mit dem Bus kommt man lediglich bis ins Einkaufszentrum vom Pries-Friedrichsort, steigt an der Haltestelle Brauner Berg aus und hat dann noch einen fast 30-mitütigen Fußmarsch vor sich. Am Sonnabend und Sonntag hält hier zusätzlich die 92S.

Gibt es eine Strandkorbvermietung in Falckenstein?

Nein. Denn es handelt sich um einen Naturstrand im Landschaftsschutzgebiet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken, vielleicht einen Imbiss oder ein Restaurant?

Das Essensangebot am Falckensteiner Strand in Kiel ist umfangreich. Mit der Deichperle und Ute im Bikini gibt es zwei Bistros. Das Restaurant Markmanns bietet hochwertige Steaks. An der Minigolfanlage befindet sich ein klassischer Imbiss und der Elefant am Strand ist für seine Waffelvielfalt bekannt.

Gibt es Spielgeräte oder gar einen Spielplatz für Kinder am Falckensteiner Strand?

Der Falckensteiner Strand wartet mit vielfältigen Freizeitangebot für Kinder und Erwachsene auf. So gibt es den Hochseilgarten High Spirits, ein Beachvolleyballfeld, die Minigolf-Anlage Minigolf und Mee(h)r mit einem kostenlosen Kinderspielplatz, die SUP- und Surfschule Westwind und der Tauchverein TSG Submarin.

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Öffentliche Toiletten gibt es bei der Minigolf-Anlage und auf Höhe des Hochseilgartens (Rundtoilette).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Muss ich am Strand in Falckenstein eine Strandgebühr bezahlen?

Nein, es fallen keine Strandgebühren an.

Wo kann ich parken? Ist das Parken kostenlos?

Vom 1. Mai bis zum 30. September müssen Strandbesucher auf dem Antennenfeld und am Palisadenweg in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr ein Tagesticket für zwei Euro lösen. Kurzeitparken ist nicht möglich. Auch wird der Parkplatz Antennenfeld um 19 Uhr geschlossen. Abendliche Strandbesucher sollten das bedenken. Der Parkplatz P3 (Scheidekoppel) ist kostenlos.

Sind Hunde am Strand in Falckenstein erlaubt oder gibt es einen Strandabschnitt für Hunde?

Pferde und Hunde dürfen vom 1. April bis 31. Oktober ausschließlich an den 350 Meter langen Tierstrand rechts und links der Straße Scheidekoppel zwischen Schilksee und Falckenstein. Ausnahmen gibt es nur für Dienst-, Führ- und Begleithunde im Einsatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Urlaub an der Ostsee KN-Strandcheck: Ostsee-Strände von Damp bis Hohwacht im Vergleich

Tipps für den Strand in Falckenstein

„Leben und leben lassen“ könnte das Motto am Falckenstein Strand heißen. Richtung Leuchtturm liegen diejenigen, die es etwas freier mögen. Der nördliche Bereich wird mehr von Familien mit Kindern bevölkert. Die Kieler und Kielerinnen lieben ihren Falckensteiner Strand als Naherholungsbiet. In den Sommermonaten trifft man sich hier auch zum gemeinsamen Grillen. Der Leuchtturm und die vorbeiziehenden Schiffe sind beliebte Fotomotive. Die älteste deutsche Seefestung hinter dem Deich ist derzeit nur selten zu besichtigen. Ein Verein engagiert sich, die fast 400 Jahre alte Festung der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Schon seit den 1990er-Jahren ist ein Nutzungsmix aus musealen, touristischen und freizeitorientierten Angeboten geplant.

KN