﻿Falckensteiner Strand: Das sagen Besucher zu Parkgebühren und Halteverbot

Neue Regelungen am Deichweg

Die Parkgebühren am Falckensteiner Strand kann Susi Fastnacht nachvollziehen. Sie ärgert sich jedoch über die Automaten, an denen nur mit Münzen gezahlt werden kann.

Am Falckensteiner Strand in Kiel müssen seit Mai Parkgebühren gezahlt werden. Was sagen Strandbesucher zu der neuen Regelung? Haben sie Verständnis für die zwei Euro? Und welche Rolle spielt das umstrittene Halteverbot am Deichweg?

