﻿Nach Beschwerden: Stadt Kiel will Halteverbot am Deichweg aufheben

Kiel. Die Kritik war groß – sowohl die Betreiber der Deichperle am Falckensteiner Strand als auch der Ortsbeirat Pries/Friedrichsort beklagten, dass die Stadt Kiel heimlich, still und leise am Deichweg ein Halteverbot eingeführt hat. Nun will die Stadt das Rad zurückdrehen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat das Halteverbot zur Chefsache erklärt. Es soll geprüft werden, ob Parken entlang des Deichwegs wieder erlaubt werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie berichtet, sind in unmittelbarer Strandnähe 50 Parkplätze weggefallen. Und wie sich jetzt zeigt, war nicht nur die Kommunikation mit dem Ortsbeirat und der anliegenden Gastronomie Deichperle mangelhaft. Auch die Verwaltungsspitze im Rathaus und die politischen Entscheidungsträger sind nicht informiert worden.

Halteverbot am Falckensteiner Strand: Fehlende Rücksprache mit der Fachabteilung

In dem von Ulf Kämpfer im März vorgelegten Antrag an den Bau- sowie den Innen- und Umweltausschuss zur Wiedereinführung der Parkgebühren am Falckensteiner Strand ist davon die Rede, dass die zwei Euro für das Tagesticket auch am Deichweg erhoben werden. Ein Halteverbot wird dort nicht erwähnt. Die Halteverbot-Schilder sollen nach Informationen der Kieler Nachrichten ohne Rücksprache durch die zuständige Fachabteilung aus dem Tiefbauamt aufgestellt worden sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz der nun angekündigten Prüfung dürfen sich Strandbesuchende und auch die Deichperle nicht zu schnelle Hoffnungen machen, dass am Deichweg zeitnahe wieder geparkt werden darf. Bis die Prüfung abgeschlossen ist und das Halteverbot aufgehoben werden könnte, werde es dauern, kündigt Stadtsprecherin Kerstin Graupner an.

Entscheidung über Halteverbot am Deichweg: Stadt sitzt nicht im Fahrersitz

Das Problem: Es handelt sich beim Deichweg um eine Privatstraße. Daher ist eine Abstimmung mit dem Eigentümer und Verwalter der Fläche – dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) – notwendig. Und der LKN hat das Halteverbot genehmigt.

Die Begründung ist, dass durch die parkenden Autos die Gefahr besteht, dass Rettungswagen behindert werden und im Notfall nicht rechtzeitig am Einsatzort sind. Zudem wurden laut Stadt in den letzten Jahren Fahrzeuge so abgestellt, dass die Vegetation und Hochwasserschutzanlagen am Deich beschädigt wurde.

Lesen Sie auch

Sprecherin Kerstin Graupner dämpft auch die Erwartungen, dass wie in der Vergangenheit am kompletten Deichweg geparkt werden kann. Es werde maximal vereinzelte Parkplätze geben. Ob in speziell gekennzeichneten Haltebuchten oder auf einer sonderlich ausgewiesenen Fläche geparkt werden könne, müsse die nun angestoßene Prüfung zeigen.

KN