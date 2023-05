﻿Nach Beschwerden: Stadt Kiel stellt Halteverbot am Deichweg in Frage

Falckensteiner Strand

Die Beschwerden über mehr als 50 wegfallende Parkplätze nahe des Falckensteiner Strandes zeigen Wirkung: Die Stadt Kiel will das Halteverbot am Deichweg zurücknehmen lassen. Doch das ist nicht so einfach. Warum es schwierig werden kann, das Parken wieder zu erlauben.

Steffen Müller