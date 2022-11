﻿Fall Fisnik H.: Anklage geht von heimtückischem Mord in Kiel aus

Nach den tödlichen Schüssen am 27. Juni 2022 in Kiel-Gaarden hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Sie wirft dem 23-jährigen Kieler Fisnik H. Mord vor. Er soll im Gustav-Schatz-Hof heimtückisch auf einen 31-Jährigen geschossen haben. Auslöser für die Tat war offenbar ein banaler Streit.

Der Tatort in Kiel-Gaarden: Im Gustav-Schatz-Hof soll der 23-jährige Fisnik H. am 27. Juni einen 31-jährigen Kieler heimtückisch erschossen haben.

Kiel. Die Kieler Staatsanwaltschaft hat nach den tödlichen Schüsse am 27. Juni im Gustav-Schatz-Hof in Kiel-Gaarden Anklage wegen Mordes erhoben. Der 23-jährige Kieler Fisnik H. hatte am späten Abend mehrfach auf offener Straße auf einen 31-Jährigen geschossen. Dieser erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Nach seiner Flucht war H. 13 Tage später in einer Wohnung in Gelsenkirchen festgenommen worden.

Oberstaatsanwalt Michael Bimler bestätigte gegenüber KN-online, dass die Kieler Behörde im Fall Fisnik H. Anklage wegen Mordes erhoben hat. Die Staatsanwaltschaft sieht zwei Mordmerkmale als erfüllt an: Heimtücke und niedrige Beweggründe. „Es gab eine Auseinandersetzung zwischen dem Tatopfer und dem Bruder des Angeschuldigten. Wir gehen davon aus, dass dies der Hintergrund für die Tat ist“, sagte Oberstaatsanwalt Bimler.

Auslöser für die Tat in Kiel-Gaarden soll ein banaler Streit gewesen sein

Wie KN-online bereits kurz nach der Tat berichtete, war der Auslöser für die tödlichen Schüsse im Gustav-Schatz-Hof offenbar ein banaler Streit. Das spätere Opfer soll den Bruder von H. geohrfeigt und gesagt haben, dass er sich im Stadtteil Gaarden nicht mehr blicken lassen solle. Der Bruder hatte offenbar zuvor einen Joint auf einer Sitzbank im Gustav-Schatz-Hof geraucht haben, die der 31-Jährige für sich beanspruchte.

Am 27. Juni gegen 23.15 Uhr saß er mit einem Freund genau auf dieser Bank, als Fisnik H. mit mehreren Begleitern auftauchte und mehrfach auf den 31-Jährigen schoss. Trotz sofortiger Reanimation kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Motiv für mutmaßlichen Mord in Kiel belastet Angehörige schwer

Der Hintergrund für den mutmaßlichen Mord im Kieler Stadtteil Gaarden belastet die Hinterbliebenen des 31-Jährigen nach wie vor. „Wenn sich dies bewahrheitet, ist die Tat nicht ansatzweise nachvollziehbar“, sagt ihr Anwalt Jan Kürschner zum möglichen Motiv. „Wie kann es sein, dass jemand aus einer Gruppe heraus heimtückisch erschossen wird, nur weil er zuvor eine Ohrfeige verteilt hat? Diese Frage lastet schwer auf den Angehörigen“, ergänzt Kürschner.

Fisnik H. war nach der Tat in Gaarden untergetaucht. Ermittlerinnen und Ermittler fahndeten öffentlich nach dem 23-jährigen Kieler. 3000 Euro lobte die Staatsanwaltschaft für Hinweise auf seinen Verbleib aus. Die Belohnung musste jedoch nicht ausgeschüttet werden. Die Kieler Kriminalpolizei entdeckte H. schließlich in Gelsenkirchen. Polizei-Spezialkräfte aus Nordrhein-Westfalen nahmen ihn dort am 12. Juli fest.

Der 23-Jährige hatte in der Wohnung eines Drogenabhängigen Unterschlupf gefunden. Dieser soll nichts von der Tat gewusst haben. Er soll angesprochen und gebeten worden sein, jemanden für ein paar Tage bei sich wohnen zu lassen.

Prozessauftakt im Fall Fisnik H. steht noch nicht fest

Der Haftbefehl gegen H. lautete auf vollendeten Totschlag. Die Ermittlungsbehörde ging davon aus, dass es zwischen mutmaßlichem Täter und Opfer vor den Schüssen noch eine kurze verbale Auseinandersetzung gab. Dies hätte gegen das Mordmerkmal der Heimtücke gesprochen. Offenbar kam man nach den weiteren Ermittlungen nun zu einem anderen Schluss.

Wann der Fall Fisnik H. vor dem Kieler Landgericht verhandelt wird, ist noch unklar. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ist noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden worden. Das Gericht ist derzeit noch auf der Suche nach passenden Terminen. Voraussichtlich wird der Prozess in den ersten Wochen des kommenden Jahres beginnen.