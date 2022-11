﻿Vermeintliche Bombendrohung versetzte Eltern in Mettenhof in Aufruhr

Grundschule am Göteborgring in Kiel

Nachdem in Sekretariat der Grundschule am Göteborgring in Kiel ein Drohschreiben aufgetaucht war, wurde sofort die Polizei alarmiert (Symbolbild).

Eine vermeintliche Bombendrohung an der Grundschule am Göteborgring hat Eltern in Mettenhof am Donnerstagvormittag unnötig in Aufregung versetzt. Obwohl die Polizei schnell Entwarnung gab und der Unterricht weiterlief, hatte die benachbarte Kita die Eltern benachrichtigt.

