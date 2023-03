83-Jährige in Kiel-Mettenhof um Bargeld und Schmuck betrogen

Strandkorbsaison in Eckernförde Strandkorbsaison in Eckernförde

Die Vorsaison an den Ostseestränden steht in den Startlöchern. Die letzten Strandkörbe wurden in Eckernförde aufgestellt, die Nachfrage ist groß. Doch wie kommt man jetzt noch an die begehrten Körbe? Und wie viel kosten sie in Eckernförde?