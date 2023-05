﻿Falsches Hundegrab in Russee ausgebaggert: Stadt Kiel reagiert immer noch nicht auf Beschwerde

Kiel. Es war ein Schock: Ende vergangenen Herbstes wurde das Grab von Sabrina Schimanskys Hund Benjo auf dem Tierfriedhof in Kiel-Russee versehentlich ausgebaggert. Bald fünf Monate ist das nun her, dass die 40-Jährige das Drama bei einem Besuch hatte feststellen müssen. Ende November 2022 hatte sie deshalb einen Brief an das Kieler Grünflächenamt geschrieben – mit der Forderung einer Entschädigung für den Schaden. Doch sie wartet immer noch auf eine Antwort.

Das Grab von Schimanskys Hundes war damals aus Versehen von einer Friedhofsmitarbeiterin zerstört worden – aufgrund eines früheren Fehlers bei der Zuweisung der Grabnummer, der mittlerweile behoben sei und sich nicht wiederholen würde, wie es von der Friedhofsverwaltung hieß. Die Mitarbeiterin selbst hatte sich bereits kurz nach Schimanskys Anruf beim Friedhof bei ihr entschuldigt. Sie ist allerdings bisher die einzige Person, die sich um sie kümmerte.

Kommentarlos überwies die Stadt die im Voraus gezahlte Pacht für das Hundegrab zurück, aufgeteilt in drei Auszahlungen – Sabrina Schimansky hatte sich die Pacht mit zwei anderen Familienmitgliedern geteilt. © Quelle: Sven Raschke

Erst als Folge einer Nachfrage der Kieler Nachrichten bekam Sabrina Schimansky im März kommentarlos die im Voraus bezahlte Grabpacht von 210 Euro zurücküberwiesen. Ihre Entschädigungsforderung für den zerstörten Grabschmuck und den seelischen Schmerz jedoch bleibt weiterhin unbeantwortet. „Ich habe keinen Brief bekommen, keine Entschuldigung, keine sonstige Erstattung“, sagt Schimansky fassungslos. „So etwas ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert.“

Hundegrab in Kiel versehentlich zerstört: Behörde verspricht immer noch baldige Antwort

Wieder bedurfte es der Nachfrage durch die Presse, um eine Antwort der Stadt Kiel zum Stand der Dinge zu erhalten. Anfang März hieß es von dort, die Beantwortung von Schimanskys Schreiben stehe noch aus, „da die Frage der Entschädigung zurzeit noch geklärt wird“.

An diesem Status habe sich bis heute nichts geändert, erklärt das Grünflächenamt jetzt. Weiter heißt es von dort schriftlich: „In der Regel werden Beschwerden dieser Art umgehend innerhalb weniger Tage geklärt, beantwortet und es wird nach einer Lösung gesucht. Dies ist leider – auch aufgrund personeller Veränderungen in dem Fachbereich – noch nicht passiert.“ An Frau Schimansky werde noch in der ersten Mai-Woche ein Antwortschreiben versandt.

Zu einer Wiedergutmachung des entstandenen Schadens schreibt das Grünflächenamt außerdem: Vonseiten der Friedhöfe werde in der Regel geprüft, ob vor Ort eine unkomplizierte Wiedergutmachung erfolgen könne. Da die Nutzerin aufgrund des Vorfalles die Grabstätte nicht mehr nutze, könne keine Wiedergutmachung vor Ort vorgenommen werden. „Diese hätte zum Beispiel aus einer kostenlosen Verlängerung des Nutzungsrechtes oder der kostenlosen Grabpflege für ein paar Jahre bestehen können.“

Sabrina Schimansky sagt dazu: „Dass jetzt irgendwann mal im Mai ein Antwortschreiben verfasst wird – das darf man eigentlich keinem erzählen.“ Sie warte jetzt erst einmal den angekündigten Brief ab. „Ich bin gespannt, was da drin steht. Es wäre schon sehr traurig, wenn ich keine Entschädigung bekommen würde.“