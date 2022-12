﻿Falschparken in Kiel: So wird die Entscheidung für mehr Parkwächter bewertet

Für die Parkraumüberwachung in Kiel gibt es ab 2023 zehn weitere Stellen. Das beschloss der Finanzausschuss der Ratsversammlung am Dienstag. Die Entscheidung für mehr Parkwächter stieß auf positive Kritik.

