﻿Shopping-Pause bei Famila und Aldi in Dietrichsdorf

Hier ist einiges im Wandel: Auf dem Einkaufsgelände an der B 502 in Dietrichsdorf baut Familia um, Aldi vergrößert sich, und es entsteht ein neues Gebäude, in das unter anderem der Drogeriemarkt DM einzieht. Wegen des Umbaus schließen Aldi und Famila vom 2. Januar bis Ende Mai.

Die Bauarbeiten auf dem Gelände von Famila in Kiel-Dietrichsdorf sehen sich Kay Schnoor (Regionalleiter Famila, links) und Sascha Grabow (stellv. Warenhausleiter) an: Ein Radlader bringt Material, um den Platz vor dem neuen Gebäude zu befestigen.

Neumühlen-Dietrichsdorf. Das Kieler Ostufer muss für voraussichtlich fünf Monate auf ein Famila-Warenhaus und einen Aldi-Markt verzichten. Denn die Läden in Dietrichsdorf werden modernisiert. „Die Schließung ist erforderlich, um die Umbauzeit und die Kosten im Rahmen zu halten“, erklärt der Famila-Geschäftsführer Christian Lahrtz.

Famila-Regionalleiter Kay Schnoor erläutert: „Wir wollen noch mehr Frische bieten.“ Geplant seien eine Salatbar, ein Sushi-Angebot und eine Erweiterung der Obst- und Gemüse-Abteilung. „Wir möchten außerdem großzügige, breite Gänge schaffen und zusätzlich zu den herkömmlichen Kassen Möglichkeiten zum Selfscanning bieten“, fährt Schnoor fort.

Drogeriemarkt DM und „Futterhaus“ ziehen in den Neubau

Auf dem benachbarten Grundstück, dicht an der B 502, wird bereits seit einiger Zeit gebaut. Ein altes, nicht mehr genutztes Labor wurde abgerissen. Es entstand ein Neubau, in dem voraussichtlich Anfang März eine Filiale von „Das Futterhaus“, die sich momentan im Famila-Eingangsbereich befindet, und ein DM-Drogeriemarkt Kunden und Kundinnen begrüßen werden.

In dem 1983 eröffneten Famila-Haus sollen dunkle Fliesen die Betonwerksteine im Markt ersetzen. „Auch Heizung und Lüftung werden erneuert“, erläutert Schnoor. Integriert wird nun der Getränkemarkt, der bislang von der übrigen Verkaufsfläche getrennt war. „Die Kunden möchten alles in Einem“, begründet der stellvertretende Warenhausleiter Sascha Grabow die Änderung. Für diejenigen, die weiterhin nur Getränke kaufen möchten, bleibt der separate Eingang bestehen.

Supermärkte modernisieren: Veränderter Parkplatz mit breiteren Stellplätzen

Schon seit einigen Monaten wird an das Gebäude von Famila und Aldi angebaut. Nach Auskunft von Solveig Hannemann, Pressereferentin von Famila, will Aldi sich auf diese Weise vergrößern. Die Verkaufsfläche von Famila bleibe gleich groß. Der gemeinsame Parkplatz wird verändert, indem die einzelnen Stellplätze vergrößert werden. "Sie sind dann auch für SUVs breit genug", erklärt Hannemann. Da im Bereich des Neubaus eine Fläche dazukomme, bleibe die Zahl der Stellplätze in etwa gleich.

Was ebenfalls Bestand hat: Der Info-Point, die Apotheke sowie die Bäckereifiliale sollen der Kundschaft nach dem Umbau auch weiterhin im Famila-Marktgebäude zur Verfügung stehen. Das gilt auch für die Lotto- und Poststelle, die während der Bauzeit in einem Container unterkommen. Der provisorische Raum ist ebenfalls Anlaufpunkt für den neu eingerichteten Lieferservice. Doch nicht nur vor Ort kann man bestellen, sondern auch online oder per Mail. Wie die Poststelle so bleibt auch die Tankstelle weiter geöffnet. Famila investiert nach eigenen Angaben etwa zwölf Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung des Standortes. Während der fast halbjährigen Umbauphase arbeitet ein Teil der 77 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in anderen Famila-Häusern.

Die Post- und die Lottostelle im Container auf dem Gelände ist ab 10. Januar geöffnet, und zwar montags bis freitags von 9-17 Uhr und samstags von 9-14 Uhr.