﻿Famila und Aldi in Dietrichsdorf bauen um: Was Kunden wissen müssen

Shoppen in Kiel

Shoppen in Kiel

Der Famila-Markt in Kiel-Diedrichsdorf wird während der Umbauphase für einige Monate geschlossen bleiben.

In Kiel-Dietrichsdorf ist einiges im Wandel: Auf dem Einkaufsgelände an der B 502 baut Familia um, Aldi vergrößert sich und es entsteht ein neues Gebäude, in das unter anderem der Drogeriemarkt DM einzieht. Dafür werden Aldi und Famila ab Januar für längere Zeit geschlossen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket