Kostenfrei bis 16:57 Uhr lesen

Pop, Rock, Jazz, Blues

Fettes Brot auf Abschiedstour am 6. Mai in der Wunderino-Arena – seit Monaten ausverkauft. Popstar Milow kommt mit neuem Album ins Max, Blues-Umkrempler Pop Chuppy reist aus New York City an und spielt in der Räucherei. Und es gibt in den kommenden Tagen noch weitere spannende Acts in der Stadt.