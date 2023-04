﻿Warten auf Johannes Oerding und sein Konzert in Kiel

Früh da: Um möglichst beim Konzert von Johannes Oerding in der Wunderino-Arena in Kiel ganz vorne an der Bühne einen Platz zu ergattern, haben die Schwestern Nina (links) und Britta Jeschkeit bereits seit 8 Uhr Posten bezogen. Warme Wolldecken gehören zum Warten dazu.

Kiel. Sechs Grad, eisiger Wind. Morgens um 8 Uhr ist die Treppe zur Wunderino-Arena in Kiel nicht gerade der beste „place to be“. Aber die Schwestern Nina (34) und Britta Jeschkeit (39) klappen ihre Campingstühle auf, ziehen ihre dicken Jacken noch etwas fester und warten und warten und warten. Die beiden Kielerinnen sind die ersten an diesem Morgen. Sie sind bereit fürs Johannes-Oerding-Konzert.

„Er ist einfach super“, sagen die beiden. „Nah dran an den Fans und super sympathisch – wie ein Kumpel.“ Erstmals haben die beiden den Sänger in der TV-Show „Sing meinen Song“ gesehen und waren begeistert. Seitdem fahren sie zu seinen Konzerten, wann immer sie können.

Fürs Oerding-Konzert extra aus Zürich angereist

Vor der Konzerthalle wartet an diesem Morgen auch Evelyne (55) aus Zürich auf den Beginn des Konzerts. „Mein Urlaub geht regelmäßig drauf für seine Touren“, sagt sie. Die „Plan-A“-Tournee von Johannes Oerding hat sie bereits in Hannover und in Bremen erlebt. Jetzt folgt Kiel und am 22. April Hamburg.

„In der Schweiz hört man ihn nicht unbedingt im Radio“, erzählt die kaufmännische Angestellte. Als sie 2015 das erste Mal seinen Song „Alles brennt“ gehört habe, sei es um sie geschehen gewesen. Beim zweiten Song „Engel“ habe sie Tränen in den Augen gehabt.

Ein nahbarer Musiker: Johannes Oerding

Er sei ein absoluter Vollblutmusiker, schwärmt sie. Ein Entertainer, der liebt, was er macht und sehr nahbar sei. Evelyne streift ihre Handschuhe ab, holt ihr Handy aus der Jackentasche und zeigt ein Foto von sich und dem Star. „Toll, nicht?“

Um einen guten Platz vor der Bühne zu ergattern, lohnt es sich, früh zu kommen: Evelyne aus Zürich (links) und Nina Eggers aus St. Michaelisdonn haben sich schon auf vielen Konzerten von Johannes Oerding getroffen. Heute freuen sie sich auf seinen Auftritt in der Wunderino-Arena in Kiel. © Quelle: Frank Peter

Alle Fans an diesem Morgen können ähnliches erzählen. Von persönlichen Begegnungen, von den vielen Interaktionen während der Konzerte. „Er schafft es, aus einem Konzert ein Wohnzimmer zu machen“, sagt Nina Eggers (31) aus St. Michaelisdonn im Kreis Dithmarschen.

Tour von Johannes Oerding umfasst 18 Konzerte

Mitte vergangenen Jahres hat die Erzieherin angefangen, ihren Urlaub passend zur Oerding-Tournee zu planen. Von den insgesamt 18 Konzerten, die 2023 geplant sind, wird sie neun besuchen.

Ob das nicht immer das Gleiche sei? Alle Fans lachen bei dieser Frage laut los. „Nein“, protestieren sie. „Jedes Konzert ist anders, weil er mit dem Publikum interagiert. Er geht auf Plakate ein, genau so wie auf Zurufe.“ So werde jedes einzelne Konzert zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

So lernte Johannes Oerding Ina Müller kennen

Nach den Lieblingsliedern gefragt, gehen die Meinungen auseinander. Vom aktuellen Album „Plan A“ ist der Titel „Ecke Schmilinsky“ der Favorit von Nina Eggers. Der Song handelt von der Begegnung mit Ina Müller, mit der Johannes Oerding zusammen ist. In einer „blau verqualmten Nacht“ sieht er seine Künftige das erste Mal bei „Ina’s Nacht“ im Schellfischposten in Hamburg.

Warten auf den Star: Die ersten Johannes-Oerding-Fans kamen schon um 8 Uhr zur Wunderino-Arena in Kiel. © Quelle: Frank Peter

Nina Jeschkeit liebt den Song „Eins-zu-Eins-Gespräch“. In dem Lied beschreibt Johannes Oerding das Verhältnis zu seinem Vater. Der 41-Jährige erzählt im Interview mit den Kieler Nachrichten: „Diesen Song habe ich schon vor fünf Jahren angefangen zu schreiben. Da hab’ ich noch gedacht: Nee, du bist viel zu jung, um einen Song über deinen Vater zu singen, das kannst du später mal machen. Aber das Leben schreibt manchmal sehr spontan ganz andere Geschichten, deshalb dachte ich, es wird Zeit, diesen Song fertigzumachen.“ Seine Fans danken es ihm. „Den Text kann man sehr gut nachvollziehen“, sagt Nina Jeschkeit.

Das Ziel der Fans: Ganz vorne an der Bühne in Kiel stehen

Nach und nach kommen an diesem Morgen immer mehr Fans vor die Wunderino-Arena in Kiel. Doch noch dauert es. Einlass wird gegen 18 Uhr sein. Dann will Nina Jeschkeit „Hackengas“ geben. Die erste Reihe ganz vorne an der Bühne ist das Ziel. „Wir kommen aus Kiel und kennen die Halle. Das dürfte klappen“, sagt sie. Dem Star ist sie dann ganz nah. Und mitsingen kann sie eh jeden Titel. „Das neue Album ist mega.“

Für das Johannes-Oerding-Konzert in Kiel gibt es noch Restkarten. Oerding gehört nach 20-jähriger Karriere zur den absoluten deutschen Superstars. Seine Alben wurde mit Gold und Platin ausgezeichnet. Die aktuelle „Plan-A“-Tour führt ihn durch 17 Städte. Der nächste Stopp nach Kiel ist die Barclays Arena in Hamburg am 22. April.