﻿Fass mit ätzender Flüssigkeit läuft an Kieler Schleuse aus

Badesteg „Bellevue“ geht in die Winterpause

Byebye „Bellevue“ - Fans des Badestegs am Fähranleger an der Kiellinie müssens sich sputen, wenn sie von dort noch einmal in die Förde springen wollen. Eine Möglichkeit zum Planschen an der Kiellinie bleibt aber bestehen und auch im Hörnbad stehen Änderungen an.