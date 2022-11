﻿Festival der Medienkompetenz in Kiel: Reise durch die Medienwelt

Gaarden/Hassee. Das MEKO-Festival im RBZ Technik (Geschwister-Scholl-Straße 9) in Kiel-Gaarden findet am Freitag, 11. November, von 9.30 bis 17 Uhr und am Sonnabend, 12. November, von 9.15 bis gegen 15.30 Uhr statt. Die Themenbörsen können auch von zu Hause aus im Livestream verfolgt werden. Mehr Informationen und das komplette Programm unter meko-festival.de

Seinem Namen Ehre machen soll das MEKO-Festival auch im Außenbereich des RBZ, wo sich verschiedene Foodtrucks in den Dienst von Hunger und Durst stellen.

Speziell für Eltern mit Kindern empfehlen die Verantwortlichen den Freitagnachmittag mit seinem digitalen Jahrmarkt. Zu den Attraktionen gehört ein digitaler Sandkasten mit echtem Sand und vielen verblüffenden virtuellen Effekten. Erstmals in Kiel zu erleben ist außerdem ein gleichfalls ganz reales Boot samt ganz realem Paddel, mit dem es durch die Schluchten und Windungen des Amazonas geht.

Zahlreiche Angebote stehen beim neuen MEKO-Festival für alle offen, oftmals schon ausgebucht sind allerdings Workshops wie etwa der Escape-Room, der sich unter dem Motto „The great thirst“ (Der große Durst) mit dem raren Gut Wasser beschäftigt und dabei außer an den Kopf auch an den Spieltrieb der Menschen appelliert.

Escape-Room gefragt beim MEKO-Festival

Am wesentlich vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) mitgestalteten Sonnabend stehen Medien und die Schulen im Zentrum des Geschehens. Angesprochen werden sollen wie beim früheren Medienkompetenztag besonders Lehrkräfte und anderes Fachpersonal, in den Vorjahren erschienen stets 600 bis 650 Interessierte. Unter den Themenbörsen finden sich Beiträge zu Sexualität in Medien, Nachrichtenkompetenz im Unterricht und vielen weiteren Bereichen.

Verschiedene Workshops rund um die Jugendarbeit gibt es am Nachmittag des 11. November. Auf dem Programm stehen Themen wie Schönheit und Medien oder News und Fake News.

Ein Highlight steht für Freitag um 13.30 Uhr an, wenn Jugendministerin Aminata Touré (Grüne) und Influencerin Lijana Risen, bekannt aus Germanys Next Top Model und mittlerweile auch als gegen Mobbing engagierte „Mindset-Influencerin“, an einem Podiumsgespräch teilnehmen.

Top-Model Lijana Risen und Ministerin Touré im Gespräch

Programmatisch zeigt sich der neue Jugendstil am Freitag, 11. November, mit einem den ganzen Vormittag währenden Kinder-Schwerpunkt, erläutert Gyde Hansen, die beim Land für Jugendschutz zuständig ist. Gespannt ist sie zum Beispiel auf den Auftritt von Expertin Eva Reichert-Garschhammer, die in Bayern wesentliche Beiträge zur kompletten Neuausrichtung der frühkindlichen Medienpädagogik geleistet hat.

„Die, über die wir reden, sollen mit uns reden“, begründet Henning Fietze die verstärkte Ausrichtung an Kindern und Jugendlichen. Damit meint er den Nachwuchs selbst und ein Stück weit auch das Personal, das sich in Kitas um die Jüngsten kümmert.

MEKO-Festival richtet sich auch an Kinder

„Spielerisch, unterhaltsam und offen für alle“ soll das Festival im Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) Technik werden, verspricht Henning Fietze, der Leiter des Offenen Kanals Schleswig-Holstein (OKSH). Gelöst haben sich deshalb die Veranstalter, zu denen unter anderem das Jugendministerium und die Landeszentrale für politische Bildung gehören, von der reinen Orientierung am Fachpublikum.

Mehr als zehn Jahre lang haben sich die Medienkompetenztage des Offenen Kanals Kiel so gut wie ausschließlich an Lehrkräfte und anderes Fachpersonal gerichtet. Wenn am 11. und 12. November das MEKO-Festival steigt, ist nicht nur der Name neu, sondern auch das Konzept. Neben den bisherigen Zielgruppen will der Offene Kanal auch Kinder, Jugendliche und Eltern für einen freud- und verantwortungsvollen Umgang mit Medien gewinnen.