﻿Kunsthandwerk in der Festung Friedrichsort

Kiel. Der Herbstmarkt der Kunsthandwerker in der Festung Friedrichsort, im Deichweg 20 steht wieder an. Am Sonnabend, 5. und Sonntag, 6. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr bieten die Mitglieder der dortigen Keramikwerkstatt wieder ihre in den letzten Monaten fleißig produzierte Ware an. Die Werke von Anke Dominik-Unruh, Stephan Jensen, Jutta Kneisel, Jana Koerth, Ute Krause-Dethleff, Brigitte Paetzhold und Thomas Wagner reichen von Gebrauchs- bis zu Dekorationskeramik.

Andere Gewerke sind auch dabei

Damit es besonders vielfältig in der Kasematte 2 zugeht, haben sie sich noch Mitstreiter anderer Gewerke aus der Festung sowie externe Kunsthandwerker aus Kiel und Umgebung eingeladen. Mit dabei ist unter anderem „Vintageliebe“ mit Schmuckdesign, Helge Becker mit Drechselarbeiten, die Goldschmiede „Goldrichtig“, die Kwilt Factory mit Kissen und Decken, die Bernsteinwerkstatt sowie Muscheltuch mit maritimen Duschtüchern und viele mehr. Der Eintritt ist frei, es gibt ein Buffet mit Kaffee und Kuchen sowie Bier der festungseigenen Brauerei.

Tradition einer Werkstatt-Gemeinschaft

Das besondere Ambiente des Marktes in der einzigen Seefestung hat mittlerweile Tradition. Seit fünf Jahren veranstaltet die Keramikwerkstatt der Festung regelmäßig Märkte mit KunsthandwerkerIn und Kunsthandwerkerinnen aus der Festung und der Region. Die sieben Keramiker teilen sich seit 2018 die Werkstatt in der Festung teilt. Entstanden ist eine Werkstatt-Gemeinschaft aus verschiedenen VHS-Keramik-Kursen.

Der Markt ist auch eine Gelegenheit, die Festung zu besuchen, die sich an diesem Wochenende für das Publikum öffnet. Teilweise können die Räumlichkeiten und Exponate des Vereins der Freunde der Festung Friedrichsort besichtigt werden. Die Festung als historischer Ort wird heute vielfach kulturell genutzt.