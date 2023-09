Auto am Germaniahafen in Kiel fing Feuer – Mutmaßlich Brandstiftung

Kiel. Nach einem Autobrand ermittelt die Kriminalpolizei Kiel: Am Germaniahagen brannte am Dienstag ein Auto. Zuvor hatte ein Zeuge laut Polizei eine männliche Person gesehen, die auf einem Reifen des Fahrzeugs etwas abgelegt haben soll. Der Passant alamierte am Dienstag gegen 17.30 Uhr Feuerwehr und Polizei wegen des Feuers am Germaniahafen. Dabei berichtete er auch von seinen Beobachtungen und dass der Unbekannte im Anschluss in Richtung Brücke gegangen sei.

Laut dem Zeugen ist die Person etwa 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er habe einen Bart um Mund und Kinn sowie lange, blonde, ungepflegte Haare gehabt, eine hellblaue Jacke getragen und einen grünen Rucksack dabeigehabt. Eine augenscheinlich im Sicherheitsgewerbe arbeitende Person soll mit dem Gesuchten gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die die mögliche Brandstiftung am Dienstag beobachtet haben oder Angaben zu der beschriebenen Person machen können. Auch wird der oben beschriebene Sicherheitsbedienstete gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter Tel. 0431/1603333 entgegen.

