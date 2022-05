Feuer auf der „Stadt Kiel“: Traditionsschiff steuert Reventloubrücke an

Schwarzer Rauch im Vorschiff sorgte am Freitag für ein schnelles Ende einer Ausflugsfahrt des historischen Salonmotorschiffes „Stadt Kiel“. Mit einem Feuer im Vorschiff steuerte das Schiff die Reventloubrücke an, wo ein Großaufgebot der Kieler Feuerwehr wartete.

Kiel.Das Traditionsschiff „Stadt Kiel“ hat in seiner Geschichte schon einiges überstanden: Es ist von einer Bombe getroffen worden, hat den Grund berührt. Nun, fast auf den Tag genau 88 Jahre nach seiner Jungfernfahrt, hat das Kieler Salonmotorschiff auch den ersten Brand an Bord überstanden. Die ersten Meldungen waren dabei ein Alarmzeichen: Die Besatzung der „Stadt Kiel“ meldete am Freitag während einer Rundfahrt auf der Kieler Förde schwarzen Rauch aus dem Vorschiff.

„Wir haben uns für das Anlaufen der Reventloubrücke entschieden, da dort die Feuerwehr besser an Bord kommt“, sagt Erwin Weißmann, der Vorsitzende des Fördervereins. Er war mit an Bord und rief sofort nach der Meldung der Rauchentwicklung die Feuerwehr.