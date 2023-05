﻿Feuer in der Feldstraße: Dachstuhl-Brand im UKSH sorgt für Großeinsatz

Ein Brand im 26-Millionen-Euro-Neubau des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel hat am Freitagmittag zu einem Großeinsatz geführt. Die Flammen waren weit über die Feldstraße hinaus zu sehen.

