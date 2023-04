Am Sonntagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Gazellestraße in Kiel gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell lokalisieren und löschen.

Feuer in Kiel: Feuerwehr rückt zu Mehrfamilienhaus in der Gazellestraße aus

Kiel. In einem Mehrfamilienhaus in Kiel hat es am Sonntagabend gebrannt. Die Bewohner des Hauses verließen rechtzeitig das Gebäude. Die Feuerwehr war innerhalb von wenigen Minuten am Einsatzort und konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Feuerwehr wurde gegen 21.30 Uhr angerufen, nachdem in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in der Gazellestraße in Kiel in Feuer ausgebrochen war. Während das Löschen vorbereitet wurde, gingen Feuerwehrleute ins Gebäude – sie konnten das Feuer schnell lokalisieren.

Auch ein zweiter Brand in Kiel konnte schnell gelöscht werden

In dem Haus brannte ein an das Treppenhaus angrenzender Sanitärraum im zweiten Stock. Die Feuerwehr schaffte es, den Brand schnell zu löschen. Anschließend lüftete sie das Gebäude ausreichend, sodass die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Während der Aufräumarbeiten wurde die Feuerwehr auf eine weitere Rauchentwicklung im Kirchenweg in unmittelbarer Nähe aufmerksam gemacht. Dort brannte Müll – auch dieses Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursachen sind noch nicht klar.