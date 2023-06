﻿Müll von der Kieler Woche brannte im Abfallwirtschaftsbetrieb

Kiel. Ein größerer Haufen Papier brannte bei einem Feuer am Freitag gegen 7 Uhr auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel im Gewerbegebiet Wittland. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Kiel war mit Einsatzkräften der Hauptwache, der Nordwache und der Freiwilligen Feuerwehr Russe vor Ort, die den Brand innerhalb einer Stunde löschen konnten.

Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch länger an, da die Einsatzkräfte das Papier per Hand auseinanderziehen mussten, um die Glutnester zu löschen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Bekannt ist nur, dass am Morgen eine Fuhre Papiermüll von der Kieler Woche angeliefert worden war.

Müll brannte sofort nach dem Abladen in Kiel

Nach dem Abladen des Papiers hatte sich der Haufen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers sofort entzündet. Möglicherweise befand sich in dem Papiermüll ein noch brennender Gegenstand oder eine glühende Zigarettenkippe. Auch ein defekter Akku von einem Elektrogerät in dem Müll könnte als Ursache in Betracht kommen.

Die Kriminalpolizei wird die Reste in den nächsten Stunden untersuchen. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz mit zwei Trupps gegen das Feuer vor. Bei dem Brand wurde auch die Halle beschädigt. Die Höhe des Schadens ist ebenfalls noch unklar. Die Rauchentwicklung des Feuers zog zum Teil über das Gewerbegebiet Wittland bis über den Skandinaviendamm nach Hassee.

