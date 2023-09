Großes Feuer in Kiel-Wellsee: Lagerhalle und Autos gerieten in Brand

Kiel. Bis in die Kieler Innenstadt war ein deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar: In einer Lagerhalle in Kiel im Stadtteil Wellsee ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um 3.15 Uhr alarmiert.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte in der Segeberger Landstraße hätten schon das gesamte Gebäude in Wellsee und drei davor geparkte Autos in voller Ausdehnung gebrannt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Personen seien bei dem großen Feuer in Kiel-Wellsee nicht verletzt worden.

Feuerwehr hatte in Kiel-Wellsee den Brand nach 90 Minuten unter Kontrolle

Durch einen „massiven Löschangriff“ konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden, erklärte der Sprecher. Auch eine Drehleiter kam bei dem Feuer in Wellsee zum Einsatz. Nach rund 90 Minuten hatte die Feuerwehr den Brand in Wellsee unter Kontrolle, hieß es.

Das in Kiel-Wellsee in Brand geratene Gebäude gehört den Angaben zufolge einem Handwerksbetrieb, es gebe aber zunächst keine Erkenntnisse darüber, was sich in der Halle befunden habe. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren demnach beim Feuer in Kiel-Wellsee vor Ort. Die Nachlöscharbeiten am Großbrand liefen heute Morgen noch, sollen voraussichtlich im Lauf des heutigen Vormittags beendet werden.

Im Einsatz waren die Haupt- und Ostwache der Berufsfeuerwehr sowie die Löschzüge Wellsee und Elmschenhagen der Freiwilligen Feuerwehr. Angaben zur Brandursache oder Schadenshöhe durch das große Feuer in der Segeberger Landstraße von Wellsee konnten zunächst nicht gemacht werden.

Mit dpa.

