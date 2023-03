Feuer in Mehrfamilienhaus in Kiel-Mettenhof: Zwei Wohnungen nach Brand unbewohnbar

In einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Mettenhof ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden verletzt. Zwei Wohnungen sind nach dem Brand vorerst unbewohnbar.

Kiel. Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Kieler Stadtteil Mettenhof sind zwei Wohnungen vorübergehend unbewohnbar. Wie die Feuerwehr Kiel mitteilt, wurden drei Menschen bei dem Brand leicht verletzt.

Um 18.35 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Mehrere Anrufer meldeten offenes Feuer aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Helsinkistraße. Die Flammen schlugen bereits in das zweite Obergeschoss. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand, berichtet die Feuerwehr. Die Mieter der betroffenen Wohnung und weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden umgehend in Sicherheit gebracht.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. „Um an die Rückseite der Wohnung zu kommen, mussten die Schläuche um den gesamten Gebäudekomplex gelegt werden“, erklärte die Feuerwehr. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Brand. Nach circa 45 Minuten wurde „Feuer aus“ gemeldet.

Die Brandwohnung sowie die darüber liegende Wohnung sind vorerst unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Freunden und Verwandten unter. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Im Einsatz waren 45 Rettungskräfte.