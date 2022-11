Feuer in Pflegeheim in Kieler Altstadt – Feuerwehr kann Brand schnell löschen

Die Kieler Feuerwehr musste am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim im Klosterkirchhof ausrücken. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Kiel. Ein Brand im Alten- und Pflegeheim im Klosterkirchhof in der Kieler Altstadt hat am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilt, war ein Feuer in einem Zimmer im 4. Stock ausgebrochen. Die Rettungskräfte setzten mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Gebäudekontrolle ein. Ein Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Rund 45 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Gaarden sowie des Rettungsdienstes waren vor Ort.

Von RND/aab