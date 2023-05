Müllcontainer eines Mehrfamilienhauses in Kiel brannte

Kiel. In einem Mehrfamilienhaus in der Elisabethstraße im Kieler Stadtteil Gaarden wurde am Abend des 1. Mai um 20.42 Uhr, ein Feuer gemeldet. Es brannte ein Müllcontainer in einer Unterführung des sechsgeschossigen Gebäudes.

Nach Angaben der Feuerwehr zog der Brandrauch in den Treppenraum, sodass auch im dritten Obergeschoss noch die Rauchwarnmelder auslösten. Der Löschzug der Ostfeuerwache erreichte die Einsatzstelle nach wenigen Minuten und konnte die Flammen schnell ablöschen.

Das Gebäude wurde anschließend von den Einsatzkräften abkontrolliert und der Treppenraum belüftet. Bei diesem Einsatz verletzte sich eine Person leicht, wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in die Notaufnahme der Uni-Klinik Kiel verbracht.

Insgesamt waren bei dem abendlichen Einsatz 25 Feuerwehr- und Rettungskräfte im Einsatz, die um 21.20 Uhr wieder abrücken konnten.