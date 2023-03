﻿Feuerwehr Kiel befreit Rollstuhlfahrer nach Poller-Kollision aus Fahrzeug

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Kiel. Der Wagen eines Fahrdienstes für Behinderte hatte am Dienstag einen Unfall in Kiel. Das Spezialfahrzeug hatte einen Rollstuhlfahrer an Bord, der nach der Kollision nicht mehr aus dem Fahrzeug kommen konnte.

