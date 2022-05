Die Feuerwehr Kiel war am Donnerstagvormittag im Albert-Schweitzer-Weg in Dietrichsdorf im Einsatz.

Im Albert-Schweitzer-Weg in Dietrichsdorf herrschte am Donnerstagvormittag Großalarm: Die Feuerwehr Kiel war wegen einer starken Rauchentwicklung zu einem angebrannten Essen in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Ein Mensch musste aus dem Gebäude gerettet werden.

Niklas Wieczorek WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket