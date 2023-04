﻿Fünf Millionen Euro für zwölf neue Löschfahrzeuge der Feuerwehr Kiel

Premiere auf dem Rathausplatz

Das gab es noch nie. Erstmals wurden in einer norddeutschen Stadt am Sonnabend auf einen Schlag zwölf identische Löschfahrzeuge in Dienst gestellt. Für fünf Millionen Euro haben damit alle Wehren in Kiel einheitliche Fahrzeuge bekommen.

