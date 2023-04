﻿Feuerwehr Kiel kann Bevölkerung jetzt auch über LED-Tafeln warnen

Neue Gastronomie

Vapiano-Nachfolger: Gosch eröffnet Restaurant an der Hörnbrücke in Kiel

Dieser Leerstand währte nicht lange: Für das ehemalige Vapiano-Restaurant an der Hörnbrücke in Kiel ist ein Nachfolger gefunden. Als neue Gastronomie zieht die Restaurant-Kette Gosch in den begehrten Standort direkt am Wasser. Ein Zeitplan zur Eröffnung steht bereits.