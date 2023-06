Feuerwehr Kiel löscht Feuer in Autowerkstatt in der Werftstraße

Kiel. Feueralarm in Gaarden: Kurz nach 12 Uhr ist am Dienstag in der Werftstraße in einer Autowerkstatt ein Brand ausgebrochen. Auch in der Werkstatt stehendes Auto wurde erfasst. Über dem Gelände stand eine Rauchsäule.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte des Löschzugs der Ostwache brannte die Werkstatt lichterloh. Flammen schlugen aus einem Fahrzeug. Alle Mitarbeiter hatten das Gebäude aber bereits verlassen.

Die Einsatzkräfte der Ostwache forderten sofort Verstärkung an. Kräfte der Hauptwache und der Freiwilligen Feuerwehr Gaarden rückten ebenfalls an. Da in der Werkstatt auch Gasflaschen, Reifen und Kunststoffteile brannten, zogen sich die Löscharbeiten hin.

Feuer in der Werftstraße: Mehrere Trupps unter Atemschutz

Mehrere Trupps unter Atemschutz kamen zum Einsatz. Eine Drehleiter half bei der Brandbekämpfung und pumpte Wasser auf das Dach. Das Werkstattgebäude und ein darin abgestellter VW-Bus wurden schwer beschädigt.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Die Werftstraße war während der Löscharbeiten stadtauswärts gesperrt, da dort die Löschfahrzeuge den Platz brauchten.

Die Ursache des Feuers soll nun die Kriminalpolizei klären. Die Ermittlungen liefen gleich an. Das Gebäude musste jedoch vorher erst gründlich entlüftet werden.

