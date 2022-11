﻿Notruf am Sonntagabend: Feuerwehr Kiel löscht Kellerbrand in Gaarden

Die Kieler Feuerwehr musste am Sonntagabend einen Kellerbrand in Kiel-Gaarden löschen.

Die Kieler Feuerwehrleute waren am Sonntagabend gefordert: Sie mussten zu einem Kellerbrand in Kiel-Gaarden ausrücken. 35 Menschen in einem Mehrfamilienhaus waren betroffen.

