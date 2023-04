﻿Neue Löschfahrzeuge, neue Kleidung und mehr Einsätze

Die zehn Kieler Feuerwehren von Schilksee bis Rönne kommen mit Volldampf aus der Corona-Krise. In diesem Jahr gibt es zwölf neue Einsatzfahrzeuge und neue Einsatzkleidung. 2022 war eines der Jahre mit den meisten Einsätzen.

Die Kieler Feuerwehr bekommt erstmals auf einen Schlag zwölf neue Löschfahrzeuge. Die Feuerwehr Russee hatte ihr Fahrzeug am Montag in Mettenhof im Einsatz

Kiel. Das gab es in Kiel noch nie: In wenigen Tagen werden alle zehn Ortswehren von Schilksee bis Rönne einheitliche Fahrzeuge haben. Die Anschaffung der neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuge ist ein Meilenstein in der Geschichte der Kieler Feuerwehren.

„Erstmals werden damit alle Ortsfeuerwehren über ein einheitliches Einsatzmittel verfügen“, freute sich Stadtwehrführer Bernhard Hassenstein. Bei der Jahreshauptversammlung zog er aus Sicht der ehrenamtlichen Wehren Bilanz.

Die ersten der zwölf neuen Fahrzeuge hatten bereits ihre Feuertaufen – so wie am Montag das neue Fahrzeug der Russeer Wehr beim Brand in Mettenhof. Die Beschaffung einheitlicher Fahrzeuge wird auch vom Land unterstützt.

Die Fahrzeuge sind bei den zehn Ortswehren für den „ersten Abmarsch“ bestimmt, so Hassenstein. Die Ausrüstung ist für den Einsatz in der Stadt optimiert. Sie verfügen über eine Ausstattung, mit der den Anforderungen bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen „optimal begegnet werden kann“, so Hassenstein. Zwei zusätzliche Fahrzeuge sind für die Ausbildung und Reserve bestimmt.

Einheitliche Einsatzschutzkleidung

Einen weiteren Meilenstein wird es in wenigen Wochen auch beim Thema Schutzkleidung geben. Alle 800 Kräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Kiel bekommen dann eine einheitliche Einsatzschutzkleidung.

Beim Mitgliederbestand der Wehren hat es 2022 wieder eine leichte Delle gegeben. So sank die Zahl der aktiven Einsatzkräfte von 504 auf 496. Einen deutlichen Schub gab es dagegen bei den Jugendabteilungen. Die Zahl der Jungen und Mädchen in den Jugendwehren stieg 2022 von 188 auf 206. Mit Freude wies Stadtjugendwehrführer Swen Sievert auf die Rückkehr zu den beliebten Aktivitäten nach der Pandemie hin.

561 Alarme: Zweithöchster Stand seit 2009

Beim Einsatzgeschehen ist das Ende der Corona-Pandemie auch in der Bilanz ablesbar, wie der Stadtwehrführer anmerkte. Mit 561 Alarmierungen gab es 2022 den zweithöchsten Stand seit 2009. Nur das Unwetterjahr 2015 war mit 752 Alarmierungen höher.

Aber auch 2022 hatte mit mehreren Sturmlagen zu Beginn des Jahres seine Herausforderungen. 211-mal lösten die Alarme der Wehren aus, weil Wetterschäden zu bekämpfen waren.

Wachwechsel: Ronny Bloch wurde zum Nachfolger von Jens Oelkers (links) als stellvertretender Stadtwehrführer in Kiel gewählt. © Quelle: Frank Behling

Brände sorgten dagegen für „nur“ 191 Alarmierungen der freiwilligen Feuerwehren in Kiel. In 17 Fällen mussten freiwillige Feuerwehren die Wachen der Berufsfeuerwehren am Westring und der Röntgenstraße besetzen, da die Löschzüge der Berufsfeuerwehr länger an Einsätze gebunden waren.

Neuer Vize des Stadtwehrführers gewählt

An der Spitze des Stadtfeuerwehrverbandes gab es auch einen Wechsel. Nach 18 Jahren als stellvertretender Stadtwehrführer stellte sich Jens Oelkers nicht wieder zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde Ronny Bloch von der Feuerwehr Gaarden gewählt.

Für die Berufsfeuerwehr dankte Amtsleiter Thomas Hinz den Ortswehren für die gute Zusammenarbeit. „Die Arbeit in der Corona-Zeit war für alle Beteiligten eine große Leistung. Gerade die jungen Leute nicht nur bei der Stange zu halten, sondern sie auch zu begeistern“, so Hinz.

Die Zeitenwende bei der Sicherheit wurde auch bei der Feuerwehrversammlung sichtbar. Erstmals trat auch ein Mann im Flecktarnanzug der Marine ans Mikro. Der stellvertretende Stadtpräsident Robert Vollborn (CDU) überbrachte als Fregattenkapitän der Reserve und Leiter des Kreisverbindungskommandos die Grußworte für die Bundeswehr.

„Eine funktionierende Feuerwehr ist auch ein Teil der Zivilverteidigung“, so betonte auch SPD-Ratsherr Falk Stadelmann die Bedeutung der Feuerwehr für die Sicherheit. Stadelmann ist seit 2006 als Mitglied im Innen- und Umweltausschuss für die Feuerwehr da. Im Mai hört Stadelmann in dieser Funktion auf. Zum Abschied wurde er für seine Arbeit als Ratsherr bei der Versammlung mit der Deutschen Feuerwehrehrenmedaille ausgezeichnet.