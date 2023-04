﻿Feuerwehr Kiel nutzt RBZ-Hochhaus als Übungsgebäude für Hochhausbrände

Bei einer Übung soll es so realistisch wie möglich zugehen. Dabei geht auch mal etwas zu Bruch. Deshalb suchen Feuerwehren stets nach Abrisshäusern, in denen es egal ist, ob die Tür nach dem Einsatz noch in der Zarge hängt. Am Westring hat die Feuerwehr Kiel jetzt ein ideales Trainingsgebäude.

Übung der Feuerwehr Kiel am Hochhaus des Regionalen Berufsbildungszentrums am Westring.

Kiel. Acht Feuerwehrwagen und viele Einsatzkräfte in Montur und mit Atemschutzgerät: Dieses Bild bietet sich gerade regelmäßig abends am Westring zwischen Hasseldieksdammer Weg und Schützenwall. Der Grund für die „Einsätze“ ist in dem Hochhaus des Regionalen Bildungszentrum (RBZ) Technik zu finden. Es ist ein Abbruchhaus.

„Wir nutzen dieses Gebäude jetzt für gemeinsame Übungen mit den freiwilligen Feuerwehren. Das Gebäude ist dafür ideal“, sagt Moritz Wolter, Abteilungsleiter Einsatz bei der Berufsfeuerwehr Kiel. So auch am vergangenen Dienstag.

Der Löschzug der Ostwache aus Gaarden rückte an. Als regelmäßiger Partner der Ostwache bei Einsätzen auf dem Ostufer stieß am Dienstag auch die Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf mit dazu. Die Dietrichsdorfer brachten dabei neben ihrem Katastrophenschutz-Löschfahrzeug auch ihr ganz neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) mit.

30 Einsatzkräfte übten zusammen

Dieses HLF gehört zu zwölf neuen Fahrzeugen dieses Typs, die die Stadt Kiel für die Wehren angeschafft hat. Damit sind erstmals die Löschzüge der drei Wachen der Berufsfeuerwehr und die Fahrzeuge des ersten Angriffs der zehn freiwilligen Wehren nahezu identisch ausgestattet.

Bei dem Übungseinsatz an dem Hochhaus am Westring mussten die etwa 30 Einsatzkräfte zwei Opfer-Dummys retten. Außerdem wurde der Einsatz unter Atemschutz und der Aufbau einer Wasserversorgung trainiert.

In dem stillgelegten Hochhaus des RBZ Technik können die Einsatzkräfte gemeinsam üben und dürfen dabei auch Schäden in dem Gebäude verursachen. Dabei dürfen auch Türen oder Möbel in dem Gebäude zu Bruch gehen.

Schwerpunkt bei diesen Übungen sind Aufgaben, die die Besonderheit eines Hochhauses berücksichtigen. „So oft hat man ja kein Hochhaus für diese Übungen“, so Wolter. Der Fahrstuhl steht dabei nicht mehr zur Verfügung.

Die Übung am Dienstag war der dritte von sechs derartigen Terminen an dem Objekt am Westring. Dabei kommen Wehren aus allen Kieler Stadtteilen zum Zug, die dabei zusammen mit der Berufsfeuerwehr trainieren.

Festakt für neue Fahrzeuge am Sonnabend

Verkehrsbehinderungen gab es auf dem Westring aber keine, da die Übung in die Abendstunden verlegt wurde. Die Absicherung der Einsatzstelle erfolgt mit speziellen Aufstellschildern für Übungen, damit Fußgänger und Radfahrer keine Sorgen haben müssen.

Die neuen Löschfahrzeuge der Feuerwehr sollen am Sonnabend bei einem Fest auf dem Rathausplatz um 11 Uhr feierlich übergeben werden. Dabei wird es ein großes Rahmenprogramm mit Tipps für Erste Hilfe und die richtige Reanimation geben. Die Fahrzeuge sollen dort bis 14 Uhr auch zu besichtigen sein.