﻿Feuerwehr muss Heiligabend in Kiel brennendes Gartenhaus löschen

Ein Feuer auf dem Ostufer sorgte am Heiligabend für Arbeit bei der Kieler Feuerwehr

Kiel. Die Feuerwehr Kiel hatte keinen entspannten Heiligabend. Besonders der Rettungsdienst musste mehrmals ausrücken. Es gab aber auch einen größeren Brandeinsatz auf dem Ostufer. Die Löschfahrzeuge mussten zu acht Einsätzen ausrücken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt gab es bis zum ersten Weihnachtstag um 6 Uhr in Kiel 130 Einsätze für den Rettungsdienst. Davon waren nach Mitteilung der Feuerwehr 73 Notfalleinsätze, bei denen Menschen in gefährlichen Notlagen geholfen werden musste. Die Rettungswagen fuhren außerdem 57 Krankentransporte.

Richtig arbeitsreich wurde es dann zu der Zeit, als in den meisten Haushalten in Kiel die Bescherung anstand. Um 16.45 Uhr gab es aus der Peter-Hansen-Straße in Wellingdorf einen Brandalarm.

Gartenhaus stand im Vollbrand

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Ostwache stand dort eine Gartenhaus im Vollbrand. Das etwa 25 Quadratmeter große Bauwerk war nicht zu retten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Einsatzkräfte konnten allerdings ein Übergreifen der Flammen auf eine Garage und ein Wohnhaus verhindern. Mit drei Strahlrohren waren die Flammen innerhalb kurzer Zeit gelöscht.

Lesen Sie auch

Das Ablöschen von Glutnestern und Aufräumen der Unglücksstelle dauerte allerdings fast zwei Stunden. Die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden in dieser Zeit auf der Ostwache durch die Feuerwehren aus Rönne und Moorsee ersetzt.

Gegen 19 Uhr konnte die Einsatzstelle der Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben werden. Die Feuerwehr hatte noch zwei kleinere Brandeinsätze und fünf technische Hilfeleistungseinsätze am Heiligabend abzuarbeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt wurde die Einsatzlage bei der Feuerwehr von den Einsatzkräften als ruhig bezeichnet – gerade im Vergleich zu Einsatzzahlen an Heiligabenden vor der Pandemie.