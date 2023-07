Feuerwehreinsatz in Kiel: Ein Verletzter bei Wohnungsbrand

Kiel. Die Feuerwehr Kiel musste am Sonnabend kurz vor Mitternacht zu einem Wohnungsbrand in Kiel-Elmschenhagen ausrücken. Mehrere Notrufe erreichten gegen 23.30 Uhr die Leitstelle, weil ein Feuer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen am Ellerbeker Weg ausgebrochen war. Nach Angaben der Feuerwehr gelangten zwei Trupps unter Atemschutz über den Balkon in die betroffene Wohnung und verhinderten das Ausbreiten des Feuers.

Brand in Kiel: Einsatz in Elmschenhagen war um 0.40 Uhr beendet

Ein Rollstuhlfahrer sei von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet worden. Ein weiterer Bewohner verletze sich bei dem Versuch, das Feuer zu löschen. Er erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Alle anderen Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen. Die 40 Einsatzkräfte beendeten gegen 0.40 Uhr ihren Einsatz.

KN