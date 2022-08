﻿FH Kiel beklagt sich über Ausfall der Buslinie 60S

Nächste Runde im Streit um die Verkehrsanbindung der Fachhochschule in Kiel: Da die KVG den Betrieb der Buslinie 60S auch zum Start des Semesters einstellt, füllt sich die FH schlecht erreichbar und kritisiert Stadt und Busgesellschaft. Es ist nicht das erste Ärgernis über eine schlechte Erreichbarkeit des Campus.

Kiel. Der Streit zwischen Fachhochschule, Stadt und Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) über eine bessere Anbindung des Ostufers geht in eine neue Runde. Grund ist diesmal der vorläufige Ausfall der Buslinie 60S. Sie ist die wichtigste Verbindung für die Studierenden, um vom Westufer auf den Campus am Ostufer zu kommen. Die FH fühlt sich von der KVG schlecht informiert und fordert, dass die Linie möglichst schnell wieder aufgenommen wird – und nicht erst am 10. Oktober, wie bisher geplant.

„Unsere Vorlesungszeit beginnt – im Vergleich zur Christian-Albrechts-Universität – bereits Mitte September“, sagt FH-Präsident Björn Christensen. „Die 60S ist eine von zwei Buslinien, die sowohl für unsere Studierenden als auch für unsere Beschäftigten zentral sind“, sagt Christensen. Auch der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der FH betont, dass viele Studierende auf einen zuverlässigen Nahverkehr angewiesen sind. „Dass die Hochschulbuslinie 60S mindestens bis zum 10. Oktober eingestellt wird, stellt viele Studierende vor große Herausforderungen“, sagt der AStA-Vorsitzende Moritz Stetzkamp, der ebenfalls die mangelnde Kommunikation der KVG bedauert. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Interessen der Studierenden im Vorwege mit uns besprochen und berücksichtigt worden wären.“