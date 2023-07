Geschäftsideen aus Kiel: Make-up-Schwämme aus Kürbisfasern überzeugen die Jury

Kiel. Von Bürostühlen, die mit ihren Rollen Energie erzeugen, über Pflanzendünger aus Seegras bis hin zu einem schwimmenden Solar-Strand: 130 Studierende der Fachhochschule Kiel haben im Zuge ihres Studiums ausgefallene und vor allem nachhaltige Geschäftsideen entwickelt. Diese haben sie nun vor einer Jury präsentiert.

Auch Fatma Ersay stellte ihre Idee vor: Die Studentin sah in dem Gebrauch von Make-up-Schwämmen schon immer eine große Gefahr für die Umwelt. Solche Schwämme haben durch ihre nicht-antibakteriellen Eigenschaften bei regelmäßiger Verwendung nur eine kurze Lebensdauer. Da kam ihr das Modul „Capstone“ im Fachbereich Wirtschaft der FH gerade recht, selbst an einer Lösung dieses Problems zu forschen und ein fiktives Geschäft aufzubauen. Auch das in diesem Jahr vorgegebene Thema passte ideal: die Kreislaufwirtschaft und wie sich Abfälle vermeiden, receyclen, verwerten und beseitigen lassen.

Jury kürt Sieger: Geschäftsidee im Audimax vorgestellt

In diesem Projektmodul haben BWL-Studenten im ersten und Wirtschaftsinformatik-Studentinnen im zweiten Semester die Aufgabe, eine Geschäftsidee sowie deren Erfolg mit Absatzprognosen, Umsatzplanungen und Aufwandsstrukturen vorzustellen.

Modul entspricht dem Zeitgeist Seit dem Sommersemester 2018 steht das Modul im Stundenplan der Studierenden von der Fachhochschule Kiel. Jährlich wechselt das Motto, das stets dem Zeitgeist entspricht und sich mal auf die Ostsee, mal auf die Stadt Kiel fokussiert. In den Jahren zuvor stand das Projekt im Zeichen von Tourismuswirtschaft, Freizeit und Aktivitäten am Ostufer oder maritimer Wirtschaft.

Nach der Präsentation im Audimax der FH stellten sich die Gruppen den Fragen der Jury, die sich aus Experten im Bereich Wirtschaft zusammensetzte. Zum Ende der Veranstaltung wurden die besten drei Ideen sowie zwei Sondergewinne für Geschäftsmodelle mit besonderen Ansätzen gekürt. Dorothee Thomanek von den Mentoren für Unternehmen Schleswig-Holstein, die selbst in der Jury saß, lobt das Projekt: „Ich finde es besonders positiv, dass es so nah ist, so wirklichkeitsnah.“

Make-up-Schwämme aus Kürbisfasern gewinnen

Freuen durften sich Thomanek und ihre Mitjuroren auf Geschäftsmodelle wie die Verwertung von Holzüberresten von Tischlereien, mit denen Souvenirs und Kinderspielzeug hergestellt werden soll. Auch eine App, die Lebensmittelverschwendung verhindern soll, gehörte zu den Ideen der Studierenden.

Das Rennen machten am Ende die Make-up-Schwämme aus biologisch abbaubaren Kürbisfasern: die Geschäftsidee „Pumpskin“. Jurymitglied Marion May-Tschofenig begründete die Entscheidung der Jury: „Das Motto wurde erfüllt. Es ist eine richtige Alternative von dem, was es schon gibt.“ Auch die Vermeidung von Abfällen und insbesondere von Mikroplastik war für die Jury in der finalen Diskussion ausschlaggebend.

Die Studentin Fatma Ersay ist stolz auf ihren ersten Platz und die Ausarbeitung ihrer Idee durch die Gruppe. Umgesetzt haben sie ihr Vorhaben noch nicht, da sich die Kürbissaison nicht mit dem aktuellen Sommersemester überschneidet.

