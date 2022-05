Finanz-Schock in Kiel: Land kürzt der Stadt die Hälfte der Kredite

Die Einschulung ist für Kinder ein großer Schritt. Auch Eltern machen sich Gedanken, wie der Wechsel von der Kita in die Schule gelingt. Die Stadt Kiel möchte wissen, was Familien brauchen, um den Übergang zu erleichtern. Dafür können Eltern und zukünftige Erstklässler an Umfragen teilnehmen.