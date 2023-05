﻿Viele Kurzentschlossene: So schön war der Fischhallenlauf 2023 in Kiel

Kiel. Durch die Innenstadt oder Natur laufen kann ja jeder – beim Fischhallenlauf auf dem Ostufer in Kiel ist das Ambiente ein ganz anderes: Die Läuferinnen und Läufer bekommen direkte Einblicke ins Werftgelände in Gaarden, das Arsenal in Ellerbek und Wellingdorf sowie in die Fischhalle des Seefischmarkts an der Schwentinemündung. 1290 Teilnehmende lockte die 17. Auflage des Fischhallenlaufes am Sonntagmorgen an den 5- und 10-Kilometer-Start. Außerdem gingen 60 Bambini auf die 700-Meter-Strecke.

Erster Fischhallenlauf in Kiel ohne Einschränkungen nach Corona

„Wir haben heute besonders viele Kurzentschlossene, allein 59 Nachmeldungen hatten wir heute Morgen“, erzählt Organisator Jens Meier vom LTV Kiel Ost. Es ist der erste Lauf nach Corona, der ohne Einschränkungen stattfindet. Mit dabei waren auch der Ortsbeiratsvorsitzende Özgürcan Bas, der sich wenig Chancen ausmalte, schneller als der Oberbürgermeister Ulf Kämpfer zu sein.

Der Verwaltungschef hatte sich vorgenommen, einen Schnitt von 4:15 Minuten pro Kilometer auf der Hauptlaufstrecke zu schaffen. Doch es gab ein Problem, das aber kein echtes Hindernis war: Ulf Kämpfer hatte seine Startnummer vergessen und musste ohne an den Start gehen.

Firmen waren auch am Start beim Fischhallenlauf in Kiel

Gut vorbereitet hatte sich das Team der Firma Kriwat auf den Lauf. „Wir haben richtig Lust“, sagt Lais Kriwat. Sein Ziel: auf fünf Kilometern schneller zu sein als 2008. „Da bin ich als Neunjähriger mit meinem Vater 32 Minuten gelaufen. Die Zeit sollte also gut zu unterbieten sein“, sagt der 24-Jährige.

Besonderheit für die 10-Kilometer-Teilnehmer des Fischhallenlaufs in Kiel: Für jeden gibt es eine Kiste mit 250 Gramm geräucherten „Kieler Sprotten“. „Die kommen in diesem Jahr aus Kühlungsborn“, verrät Meier.

