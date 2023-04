﻿Verheerendes Fischsterben im Wellsee in Kiel: Woran sind die Tiere verendet?

Im Wellsee in Kiel treiben aktuell Hunderte tote Fische. Es ist ein trauriges Phänomen, das sich jedes Jahr zu dieser Jahreszeit wiederholt. Um die Ursache für das Fischsterben zu untersuchen, wurden deshalb Wasserproben entnommen, der Umweltschutztrupp der Polizei ermittelte. Warum verenden die Tiere im Wellsee?

Kiel. Es ist ein trauriges Phänomen, das sich regelmäßig wiederholt: Immer wieder setzt im Frühjahr im Wellsee ein Fischsterben ein. Aktuell treiben in dem Gewässer zahlreiche verendete Weißfische. Viele tote Tiere wurden zudem bereits aus dem See abgeschöpft und liegen zu Hunderten im hohen Gras am Ufer. Noch ist die Ursache für das Fischsterben nicht eindeutig geklärt. Vermutet wird aber, dass die Tiere an Sauerstoffmangel gestorben sind.