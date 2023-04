﻿Fleischerei Steffen will schon Ende Mai im ehemaligen „Heinrich“ eröffnen

Bis vor Kurzem wussten Anna und Bernd Steffen nicht, ob sie mit ihrer Fleischerei noch in diesem Jahr in das ehemalige Restaurant Heinrich der achte einziehen würden können. Doch jetzt haben dort die Bauarbeiten begonnen. Was die Gäste erwartet – und wie die neue Filiale heißen soll.

