﻿Fleischerei Steffen in Kiel zieht ins „Heinrich der achte“ ein

Gastronomischer Wandel an einem der traditionsreichsten Standorte der Holtenauer Straße in Kiel: Die Fleischerei Steffen übernimmt das Haus Nummer 142, in dem sich seit Jahrzehnten die einst legendäre Studentenkneipe Heinrich der Achte befindet. Das planen die neuen Besitzer.

Kiel. Seit einiger Zeit macht das Restaurant Heinrich der Achte in der Holtenauer Straße 142 keinen sehr lebendigen Eindruck mehr. Auf einem Schild an der Tür ist von Wartungsarbeiten die Rede, auf Facebook von einem Wasserschaden. Die Website des Lokals: nicht erreichbar. Ob das Heinrich, das einst zu Kiels bekanntesten Studentenkneipen zählte, je wieder öffnen wird?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Antwort kann man nur wenige Hausnummern weiter näherkommen. In der Holtenauer Straße 134 sitzt Bernd Steffen mit seiner Tochter Anna Steffen in der Fleischerei, die das in Muxall beheimatete Familienunternehmen hier seit 2013 betreibt. Die Steffens haben das Heinrich-Haus gekauft, sind vom kommenden Monat an seine Besitzer und planen, es möglichst bald selbst zu beziehen.

Fleischermeister Bernd Steffen: „Wir haben schon länger nach etwas Größerem in Kiel gesucht“

„Weil unsere Kieler Filiale so gut läuft und die Nachfrage auch beim Mittagstisch so hoch ist, haben wir schon länger nach etwas Größerem gesucht“, berichtet Bernd Steffen, der weitere Filialen in Preetz, Lütjenburg und Heikendorf betreibt und außerdem auf den Kieler Wochenmärkten präsent ist. Als ihnen das Heinrich-Haus zum Verkauf angeboten wurde, schlugen die Steffens zu. „Die Immobilie ist so nah an unserem jetzigen Standort, dass wir gar keinen Umzugswagen brauchen, sondern die Einrichtung mit dem Hubwagen rüberbringen können“, sagt Bernd Steffen und lacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zugleich deutet er damit auch schon das Konzept der neuen Filiale an, die vor allem die XL-Version des bestehenden Geschäfts sein soll. „Nebenan werden wir etwa doppelt so viel Platz wie hier haben und planen dementsprechend auch, unser Angebot zu verdoppeln“, kündigt Juniorchefin Anna Steffen an. Das betreffe sowohl die Fleischtheke als auch den Mittagstisch. Und ergänzend zu den beliebten Weck-Gläschen will man für den Außer-Haus-Verkauf dann auch kalte Speisen zum Mitnehmen anbieten, die nicht eingekocht sind.

Die Filiale der Fleischerei Steffen in der Holtenauer Straße 134 besteht seit 2013. Im kommenden Jahr, spätestens aber 2024, soll sie ins Heinrich-Haus umziehen. © Quelle: Oliver Stenzel

Eine große Fleischerei also? Anna Steffen lächelt und sagt: „Der Meister träumt von einem Restaurant.“ Tatsächlich, bestätigt Bernd Steffen, könnte er sich auch vorstellen, das Heinrich-Haus bis in den Abend geöffnet zu halten und den Gästen hier dann auch Burger und Co. anzubieten. Doch das sei derzeit noch Zukunftsmusik.

Die vergrößerte Kieler Filiale der Fleischerei Steffen könnte im Heinrich-Haus frühestens im Mai 2023 eröffnen

Zumal der Start des Projekts noch unklar ist. „Wir stehen mit den jetzigen Mietern in Verhandlungen“, berichtet Bernd Steffen. Deren Vertrag läuft theoretisch noch bis zum Ende kommenden Jahres. „Da der Pachtvertrag für unsere jetzige Filiale Ende April 2023 ausläuft, wäre eine Option, bereits im Mai kommenden Jahres im Heinrich-Haus zu eröffnen“, sagt Anna Steffen. Alternativ könne man ihn aber auch noch um ein weiteres Jahr verlängern und erst 2024 umziehen. In beiden Fällen plant die Familie eine Umbauphase von drei Monaten ein.

Juniorchefin Anna Steffen: „Ich würde eine gläserne Produktion toll finden“

Und langfristig hat Juniorchefin Anna Steffen, die ihre Fleischer-Lehre einst als beste Absolventin in Deutschland und viertbeste in Europa abschloss, für den neuen Standort auch noch ganz andere Ideen. „Ich würde es toll finden, wenn wir hier eine gläserne Produktion hätten, sodass die Menschen vertiefte Einblicke in unser Handwerk bekommen könnten.“ Ob und wann solche Visionen Wirklichkeit werden könnten, darüber will sie derzeit noch nicht spekulieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Klar bleibt damit vor allem, dass das Heinrich in absehbarer Zeit Geschichte sein wird. Auch wenn es sich von seiner Tradition schon lange gelöst hatte, verschwindet damit eine von Kiels traditionsreichsten Studentenkneipen, die die gastronomische Szene im Umfeld des Campus von den 1970er-Jahren an maßgeblich mitbestimmte.

Das Heinrich war auch die erste Kneipe in Kiel, in der die Pizza in einem Holzbackenofen zubereitet wurde. Berühmt war es zudem für seine Öffnungszeiten: Noch in den 2000er-Jahren hatte das Restaurant bis um drei Uhr morgens geöffnet — ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich das Heinrich von benachbarten Studikneipen wie der Bazille in der Holtenauer, dem Oblomow in der Olshausenstraße oder dem Colosseum in der Waitzstraße unterschied.