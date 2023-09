﻿Ist der Radverkehr in der Flensburger Straße außer Kontrolle?

Kiel. Die Flensburger Straße, die derzeit zur Veloroute 2 ausgebaut wird, hat erneut für viel Ärger im Wiker Ortsbeirat gesorgt. Streitpunkt ist diesmal der Radverkehr. Anwohner hatten sich zuvor mehrfach über zu schnell und rücksichtslos fahrende Radfahrer beschwert und entsprechende Gegenmaßnahmen für mehrere Abschnitte und Brennpunkte gefordert. Bei der Sitzung am Mittwochabend im voll besetzten Mercatortreff machten nun zahlreiche Anwohner ihrem Ärger Luft.

Von „katastrophalen“ Zuständen war die Rede, von regelmäßigen – allerdings nicht gemeldeten – Unfällen mit Radfahrern und Kindern. Die Straße, so mehrere Stimmen, sei schon vor Abschluss der Bauarbeiten eher eine Rennstrecke für Radfahrer. Rücksichtslose Radfahrer würden Fußgänger nicht nur gefährden, sondern teilweise auch anpöbeln, anschreien und sogar bespucken. Jochim Krützfeldt, Leiter der Schule am Sonderburger Platz, sorgte sich um die Sicherheit der Schüler und bezweifelte grundsätzlich die Eignung der Flensburger für den Radverkehr.

Flensburger Straße in Kiel: Kritik an rasenden Radlern

Die Einmündung des Verbindungsweges in den Elendsredder, wo sich Fußgänger, Radfahrer und Autoverkehr auf engem und unübersichtlichem Raum begegnen, bereitete den Anwesenden Sorgen. Von der Brückenabfahrt zur Manrade würden Radfahrer häufig mit hoher Geschwindigkeit von der Brücke auf die Flensburger Straße fahren. Ähnlich verhält es sich am nördlichen Ende der Straße, wo die Radfahrer vom Übergang zur Hochbrücke kommen. Um den Radverkehr zu bremsen, so die Forderung, sollten Bügel, Schwellen und Hinweisschilder zur Rücksichtnahme angebracht werden.

Torsten Nolte (Grüne), der Vorsitzende des Ortsbeirats Wik hatte Mühe, seine Emotionen zu zügeln. Ebenso schwer hatte es der anwesende Jens Kruschwitz vom Tiefbauamt der Stadt Kiel, angesichts wiederholter Zwischenrufe aus dem Publikum, die geplanten Maßnahmen der Stadt vorzustellen. Diese halten sich zudem in Grenzen.

Gegenmaßnahmen der Stadt sind Wikern nicht genug

Im Bereich der Brückenauffahrt, so Kruschwitz, werde die Fahrbahn im Zuge der Bauarbeiten verengt, was zu einer Entschleunigung führe. Weitere Verlangsamungen wie Bügel oder Schwellen seien nicht vorgesehen. Am nördlichen Ende der Straße wird auf dem Gelände der Wirtschaftsakademie ein Grünstreifen angelegt, der das Durchfahren des Areals verhindern soll. Die Zufahrt von der Autobahn werde nicht verändert.

Auch die Einmündung des Verbindungsweges in den Elendsredder soll unverändert bleiben. Der steile Anstieg von Süden kommend bremse die Radfahrer ausreichend aus, so die Sicht des Tiefbauamtes, so Kruschwitz. Zwischen der Einfahrt und der Lügumklosterstraße sollen allerdings die Parkplätze auf der Südseite wegfallen, um die Verkehrssituation zu entspannen. Der Wegfall der gut zehn Parkplätze soll auch die Einsicht in die Straße von der genannten Einfahrt aus erleichtern.

Die anwesenden Anwohner zeigten sich mit den angekündigten Maßnahmen wenig zufrieden. Vorsitzender Nolte griff schließlich durch und beendete den Tagesordnungspunkt mit dem Beschluss, die Stadt zu einer gemeinsamen Verkehrsschau einzuladen, um die Situation vor Ort noch einmal in Augenschein zu nehmen. Die Pläne des Tiefbauamtes, so Nolte anschließend, wolle man nicht so einfach hinnehmen.

